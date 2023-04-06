Большой пожар вблизи моста Jacques-Cartier привёл к перебоям с движением по мосту

Три больших пожара за один день в Монреале. И это в тот день, когда город подвергся нападению стихии.

5 апреля, чуть примерно в 8.45 утра, в Монреале вспыхнул пожар в высотном здании на углу улицы Sainte-Catherine Est и улицы Fullum, которая проходит перпендикулярно к реке в нескольких ста метров от моста Jacques-Cartier. В загоревшемся здании ранее находилась штаб-квартира компании Теле-Квебек, но в настоящее время здание капитально перестраивается, поэтому, кроме рабочих, в нём никого не было.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в строительном контейнере, который стоит около здания, но благодаря ветру быстро перекинулся на дом, где состояние стен и перекрытий, которые частично вскрыты, способствовало быстрому распространению пожара.

За несколько минут пламя охватило пять этажей, но все рабочие, находившиеся в нём, сумели благополочно его покинуть. Пожарные прибыли быстро, но из-за того, что площадь пожара была велика, справиться с огнём не удавалось, хотя на месте работали пожарные бригады в количестве от пятидесяти до восьмидесяти пожарных.

Огонь разгорался, повалил густой чёрный дым, причём дыма было так много, что мост Jacques-Cartier оказался полностью им окутанным. Дошло до того, что видимость на мосту стала нулевой и полиция была вынуждена перекрыть движение, хотя всего лишь на четверть часа. Как только дым частично развеялся, дорога была вновь открыта, хотя ещё в течение получаса транспорт двигался со скоростью не выше 20 километров в час. Так как инцидент случился утром рабочего дня, то многие жители южных предместий Монреаля опоздали на работу.

Пожар не удавалось потушить в течение трёх часов, и только к полудню были ликвидированы последние очаги огня.

Здание, в котором проходил капитальный ремонт, предназначалось для офисов, но теперь городским службам придётся оценить его состояние после пожара и принять решение о возможном сносе его.

За один день в Монреале произошли три крупных пожара — в жилом доме в районе Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, в магазине на улице Guy, вблизи её пересечения с бульваром René-Lévesque (там явно речь идёт о поджоге, и подозреваемый уже разыскивается) и в здании на улице Fullum.

О вчерашнем дне в Монреале: