Шестеро квебекцев арестованы за кибер-преступления. Разгромлена крупная международная сеть

Десятки хакеров, воровавших личные данные у миллионов людей, арестованы в нескольких странах в ходе совместной операции полицейских сил.

ФБР, Служба безопасности Квебека и спецслужбы ещё пятнадцати стран провеили широкомастабную операцию по ликвидации широкой сети киберпреступнииокв.

По словам лейтенанта Службы безопасности Квебека (Sûreté du Québec) Жана Ле Беля (Jean Le Bel), руководителя отдела расследований киберпреступлений, преступники крали личные данные пользователей Интернета из десятков стран. Только в Квебеке их жертвами стали тысячи человек, а по всему миру пострадали не менее двух миллионов человек.

По мнению следователей, преступная группа управлялась хакерами из России, которые создали сайт Genesis Market, объединивший десятки киберпреступников. Сайт только что был закрыт по распоряжению полицейских сил.

Аресты хакеров произведены 4 апреля в Германии, Румынии, Нидерландах, Швейцарии, Австралии, Испании, Италии, Польше, Эстонии и Канаде (хотя центр хакерских операций находится в России, верхушка криминальной банды, находящаяся на территории этой страны, пока, по всей видимости, находится на свободе. По словам предтавителей Интерпола, Россия пока не ответила на запрос об аресте преступников, координаты которых были в Москву переданы). По словам представителей сил правопорядка Канады, большинство канадских арестованных хакеров находятся в Квебеке, и шесть жителей Квебека арестованы. Их имена пока не называются.

Служба безопасности Квебека провела обыски в нескольких квартирах и, по заверениям её представителя, в ходе обысков было обнаружено множество компрометирующих преступников материалов.

Любопытная деталь: в ходе обысков квебекским полицейским помог лабрадор Айрис, специаьно натренированный в ФБР на поиск спрятанных флешек и электронныъ устройств. Всего со стороны служб безопасности и полиции в Квебеке в операции были задействованы 175 человек.

Заметим, что преступники пользовались небрежностью пользователей Интернета, которые, сами не ведая об этом, позволяли хакерам установить в компьютерах ничего не подозревающих граждан вредоносные программы, позволявшие получить доступ ко многим данным как физических, так и юридических лиц, и выкачивать миллионы долларов, которые уходили счета хакеров. К тому же, хакеры получали доступ и к другим данным, важным для определенных организаций, которые специализируются на тайных операциях.