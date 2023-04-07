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Общество Животные История бобровых шапок и шляп
Chapeau de castor
Бобровая шляпа. Так они выглядели в 19 веке. Фото из Интернета.

История бобровых шапок и шляп

Megan Jorgensen Апр 6, 2023 Животные, История, Меган Хорхенсен, Это интересно 1 комментарий 971 Просмотров

История бобровых шапок и шляп (головных уборов из меха бобра) и роль Канады в поставке меха

Из истории Канады, о временах, когда все мужчины носили головные уборы из бобрового меха…

До начала 1960ых годов, мужчина и выйти из дома не мог без головного убора, который считался неотъемлемым элементом одежды, как сегодня брюки или шорты. К тому же, головной убор четко указывал на социальный статус человека, область его профессиональной деятельности и возраст. Поэтому, в книгах того же Сименона, даже не комиссар Мегрэ, а какой-нибудь хозяин забегаловки ненароком может заметить, что заходил человек, по виду каменщик (кепка с длинным козырьком) или врач (фетровая шляпа тёмного цвета, со средними полями и черной шелковой лентой).

Бобровые же шапки и шляпы появляются на сцене в двадцатые годы XVII века. Очень быстро мода на головные уборы из бобрового меха покоряет весь континент. Бобра носят все – от мала, до велика. Бедняки щеголяют в шапках из отрезков шкур «летних бобров» (у них мех не густой и короткий). Богачи покупают шапки, украшенные страусиным пером. Такие шапки стоят немереных сумм.

Буквально за десять лет поголовье бобров в Европе полностью уничтожено. Даже бескрайняя Россия, поставлявшая весьма большой процент бобровых шкурок, не может насытить рынок. Но и в России бобры практически уничтожены, что резко сказывается на её доходах, к тому же отсутствие портов резко повышает стоимость экспорта.

Теперь бобры, в основном, поступают из Америки. И именно меховая торговля становится основой процветания нового континента. Разумеется, везут не только бобров, но их мех становится главным товаром, поступающим в Европу из Америки.

В те времена бобровые головные уборы передавались по наследству от отца сыну. Шляпники специальным образом моделировали, увлажняли, выглаживали и расправляли мех (процесс назывался feutrage), что замедляло процесс в несколько раз..

Кроме очевидных преимуществ: непромокаемость, многолетний срок носки, красивость, производители и торговцы пускают слух о том, что ношение бобровых шляп повышает интеллект человека: якобы, кожа головы массируется очень крепкими волосками меха и «увлажняется» выделяемым из луковиц волосков касторовым маслом (бобр по-французски – кастор), благодаря чему память резко усиливается!

Во Франции шапки из бобра шили в основном в Ла-Рошели, оплоте гугенотов. В городе и окрестностях проживали до 10 тысяч шляпных мастеров.

После отмены Нантского эдикта (гарантирующего свободу религиозных верований) и введения резких ограничений на свободу вероисповедания, все они перебрались в Англию и британскую Америку. Французская промышленность рухнула, а Британия неплохо заработала на религиозных распрях.

К началу XIX века, бобры постепенно вытесняются шелковым велюром, еще более элегантным и не столь дорогим. Оно и понятно – ведь британцы владеют Индией – основным производителем шёлка (посему и они, и русские пытаются неоднократно овладеть тогда среднеазиатскими странами – частично обеим сторонам это удается, хотя Афганистан, важнейший перевалочный пункт на Шелковом пути, ни тем ни другим не покорился).

В 1840 году, принц консорт Альберт, супруг королевы Виктории, появляется на людях в шелковой шляпе, и мода на шёлк укореняется. Бобровые головные уборы никто не покупает. Компания Гудзонова Залива, (Hudson Bay) поставляющая до 80% бобрового меха в мире, переходит на торговлю другими товарами. Индийский шёлк приносит англичанам колоссальные барыши. Сколько принц заработал на рекламе от Восточно-индийской компании, история умалчивает.

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Один комментарий

  1. Николь
    Сен 5, 2021 в 09:20

    Таких очаровательных зверьков изводили почем зря! Британцы со своим шелком выступили позитивно, что для них редкость. Но бизнес есть бизнес.

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