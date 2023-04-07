Как наказывали в Канаде за супружескую неверность
Напомним старую, но “вечно юную” историю… О супружеской измене и наказании за неё.
В октябре 1668 года Антуан Анторш Наполитен (так в деле записано, возможно, это не фамилия, а кличка – Неаполитанец) подаёт жалобу в суд на неподобающее поведение своей супруги по имени Исабель Алюр. Жена несчастного Антуана (цитируем заявление супруга) «пользуясь своей красотой и обаянием, совратила моего соседа Луи Толоми и неоднократно предавалась с ним любовным утехам, о чём я узнал, проследив за их совместными прогулками».
Суд постановляет провести следствие (именно суд принимал такое решение, так как прокуратуры и отдельных следственных органов ещё не существовало). Следователь всего за три недели блестяще справляется с работой путём опроса свидетелей, обвиняемых, сбора улик с места утех в лесу, которое были указаны мужем.
Следствие установило, что связь между любовниками началась ещё во Франции, где все участники сели на корабль, отправляющийся в Канаду. Связь продолжалась на корабле, где любовники уединялись в углу, пока муж спал.
К удивлению супруга, следствие установило, что у Изабель был ещё один ухажёр, по имени Жан Шарно. Пользуясь отсутствием мужа, который уходил на работу в поле, означенный Жан Шарно неоднократно посещал Изабель Алюр, а когда супруг отправлялся в город на рынок на несколько дней, эта парочка предавалась совместному распитию спиртных напитков, а именно, самогона. Жан Шарно после этого оставался в доме Антуана Анторша на ночь, причем из дома полночи доносились крики и Жана, и Изабели. Муж ничего и не подозревал.
Следствие закончено, начинается суд, на котором следователь, свидетели и обвиняемые дают подробные показания. Суд длится три недели, народ собирается в зал каждый день огромной толпою, благо, сбор урожая завершён, свободного времени много.
В последний день процесса, 27 ноября 1668 года, муж молит суд проявить снисходительность к жене, которая попала под дурное влияние двух проходимцев. Но и требует сурового наказания для мужчин как лиц, разрушающих своими деяниями семейное счастье.
Суд внял мольбам супруга. Изабель Алюр приговаривается всего лишь к вставанию на колени и громогласной просьбе о прощении супруга за прелюбодеяния. После чего Антуан милостиво жену прощает.
Оба героя-любовника так легко не отделались. Луи Толоми высылается за пределы Канады навечно, с первым кораблём, который придёт в Квебек после зимы. В случае попытки вернуться, он будет немедленно повешен. Он обязан вернуть Изабели все полученные от неё подарки (шарф, куртку, ботинки, два кольца, цепочку). Вся его собственность конфискуется, а дополнительно на него возлагается штраф в 100 ливров, который он должен будет заплатить из доходов, что получит зимой, работая на общественных работах в ожидании корабля.
Жан Шарно приговаривается к выплате 500 ливров, вся его собственность конфискуется в пользу государства, но высылке он не подлежит по малолетству (ему всего лишь 20 лет, тогда как остальным участникам драмы – по 35-40 лет).
Антуан- типичный бабораб. Такой просто обязан носить рога. Поделом ему. Ну и как требовалось доказать: правосудия не было ни тогда, ни сейчас. Блуднице никакого наказания, а тех, кого она совратила, просто уничтожили. И главное за что? Она не жаловалась на приставания ни мужу, ни полиции. Нет сомнений, что она сама была инициатором блуда.Суд даже не принял во внимание, что наказывает 20 летнего подростка, тогда как его растлительнице было 35-40 лет. Вот это правосудие!!! Браво!!!
После прочтения статьи как-то меньше верится в “ужасную женскую долю”, бесправность и забитость представительниц прекрасной половины человечества в мрачные времена истории. И речь даже не об аристократках….