Как наказывали в Канаде за супружескую неверность

Типичное наказание за измену супругу в XVII веке. Берегитесь, изменщицы и изменники!

Напомним старую, но “вечно юную” историю… О супружеской измене и наказании за неё.

В октябре 1668 года Антуан Анторш Наполитен (так в деле записано, возможно, это не фамилия, а кличка – Неаполитанец) подаёт жалобу в суд на неподобающее поведение своей супруги по имени Исабель Алюр. Жена несчастного Антуана (цитируем заявление супруга) «пользуясь своей красотой и обаянием, совратила моего соседа Луи Толоми и неоднократно предавалась с ним любовным утехам, о чём я узнал, проследив за их совместными прогулками».

Суд постановляет провести следствие (именно суд принимал такое решение, так как прокуратуры и отдельных следственных органов ещё не существовало). Следователь всего за три недели блестяще справляется с работой путём опроса свидетелей, обвиняемых, сбора улик с места утех в лесу, которое были указаны мужем.

Следствие установило, что связь между любовниками началась ещё во Франции, где все участники сели на корабль, отправляющийся в Канаду. Связь продолжалась на корабле, где любовники уединялись в углу, пока муж спал.

К удивлению супруга, следствие установило, что у Изабель был ещё один ухажёр, по имени Жан Шарно. Пользуясь отсутствием мужа, который уходил на работу в поле, означенный Жан Шарно неоднократно посещал Изабель Алюр, а когда супруг отправлялся в город на рынок на несколько дней, эта парочка предавалась совместному распитию спиртных напитков, а именно, самогона. Жан Шарно после этого оставался в доме Антуана Анторша на ночь, причем из дома полночи доносились крики и Жана, и Изабели. Муж ничего и не подозревал.

Следствие закончено, начинается суд, на котором следователь, свидетели и обвиняемые дают подробные показания. Суд длится три недели, народ собирается в зал каждый день огромной толпою, благо, сбор урожая завершён, свободного времени много.

В последний день процесса, 27 ноября 1668 года, муж молит суд проявить снисходительность к жене, которая попала под дурное влияние двух проходимцев. Но и требует сурового наказания для мужчин как лиц, разрушающих своими деяниями семейное счастье.

Суд внял мольбам супруга. Изабель Алюр приговаривается всего лишь к вставанию на колени и громогласной просьбе о прощении супруга за прелюбодеяния. После чего Антуан милостиво жену прощает.

Оба героя-любовника так легко не отделались. Луи Толоми высылается за пределы Канады навечно, с первым кораблём, который придёт в Квебек после зимы. В случае попытки вернуться, он будет немедленно повешен. Он обязан вернуть Изабели все полученные от неё подарки (шарф, куртку, ботинки, два кольца, цепочку). Вся его собственность конфискуется, а дополнительно на него возлагается штраф в 100 ливров, который он должен будет заплатить из доходов, что получит зимой, работая на общественных работах в ожидании корабля.

Жан Шарно приговаривается к выплате 500 ливров, вся его собственность конфискуется в пользу государства, но высылке он не подлежит по малолетству (ему всего лишь 20 лет, тогда как остальным участникам драмы – по 35-40 лет).