История Непотопляемого Сэма

История непревзойдённого кота по имени Сэм, который потопил полдесятка грозных боевых кораблей.

27 мая 1941 года британцы, не без помощи американцев (официально нейтральных на тот момент) и даже шведов, потопили самый мощный линкор германского флота «Бисмарк». Более двух тысяч немецких моряков погибли. Спаслись чуть больше ста человек и корабельный кот!

Кота, в гордом одиночестве сидевшего на плывущем обломке линкора, заметили с британского эсминца «Козак» и подняли на борт. Больше «Козаку» никого не спасти не удалось. Кота же британцы усыновили, немецкое прошлое простили и поставили на довольствие.

А октябре 1941 года «Козак» получает в бою немецкую торпеду и тонет. Половина команды погибает. Спасается наш Сэм, которого подбирает эсминец «Легион», на котором кот пробыл несколько дней, после чего его переводят на эсминце «Лайтинг». Помогло то, что на “Легионе” от него пытались избавиться? Не помогло! Раз уж Сэм попал на корабль, тот обречён. «Легион» потоплен немцами в 1942, а «Лайтинг» в 1943.

Но к этому времени наше пушистое Бедствие приютили на авианосце «Арк Роял», где он прожил всего месяц, потому что не успел Непотопляемый Сэм на авианосце прижиться, как его немцы тоже торпедировали. И кто у нас среди спасённых? Правильно, наш крутой меньший брат Сэм.

После всех этих передряг никто Сэма к себе на борт брать не хочет. Разведка англичан подумывает о том, как бы его запустить на немецкий крейсер какой, а пока поселили в доме губернатора Гибралтара, который уверен, что уж на суше ничего Сэм не натворит. Да не тут-то было. В бухту Гибралтара проникают в очередной раз итальянские диверсанты и взрывают несколько британских кораблей. Губернатор тут же от Сэма отказывается, а разведка решает теперь забросить кота в Берлин, в самый бункер фюрера. Но не успели, парашют, наверно, долго шили для кота.

После войны это национальное бедствие решили сначала поселить в Букингемском дворце, но король руками замахал, мол, вы чо, белены объелись, без Сэма в королевстве мало проблем? Думали, думали, и придумали, отправили Сэма в Белфаст, в Ирландию, где как раз террористы стали поднимать голову. Пусть там куражится.

В Белфасте Непотопляемый Сэм и скончался в 1955 году, оплакиваемый коллегами-ветеранами в доме для ветеранов ВМС. Моряки — они добрые. Они зла не помнят, ну, потопил кучу кораблей, так не по злобе же, и, вообще-то, на боевом счету у Сэма – крупнейший германский линкор!

Кот – будь храбрым, как Непотопляемый Сэм!