Что делать, если пострадал ваш дом, ваш автомобиль, испортились продукты из-за отстутствия электричества?

Полезные сведения о наступлении страхового случае в результате ледяной бури 5 апреля. Можно ли получить возмещение убытков?

Пока никто ещё не принялся за подсчёты количества пострадавших домов и автомобилей в результате ледяной бури, что и понятно – главное, восстановить подачу электричества, убрать с дороги ветки и стволы деревьев, открыть перекрытые участки дорог. Но, очевидно, счёт на дома, у которых падающие деревья пробили крышу или повредили стены и окна, идёт на сотни. То же касается и автомобилей – на крыши и капоты автомашин деревья и ветки падали тысячами, наверно.

Эксперты в области страхования отмечают, что в случае повреждения автомашины, нет необходимости обращаться в полицию за рапортом. Достаточно указать, что машина пострадала в результате бури 5 апреля и предьявить доказательства (фотографии, счета за эвакуацию автомобиля). Есть нюансы – если рекламация предьявляется в третий раз за последние пять лет, страховая компания может выдвинуть отдельные условия, но обо всех нюансах желательно говорить уже с профессионалами. В любом случае, процесс оформления возмещения ущерба быстрый, другое дело, что в связи с количеством происшествий компания может попросить войти в её положение и потерпеть в очереди на компенсацию. Сколько придётся ждать, предсказать пока невозможно.

Что касается домов, то если тот был застрахован, то страховая компания весь ущерб возместит. Но вот если дерево упало во дворе, не причинив ущерба, то убирать его придётся самим, раз оно лежит на вашей личное территории. По меньшей мере, так говорится в правилах страхования, а вот можно ли попросить городские власти взять на себя заботу об уборке древесины, вопрос сложный – лучше всего связаться с районными властями и попросить их заняться делом. Что они ответят, зависит лишь от них.

По поводу порчи продуктов питания: Если ваше жилище застраховано, то страховая компания может выплатить страховую сумму за то, что из-за отключения света испортились продукты в холодильнике. Тем более, что погоды стоят тёплые, и вывесить скоропортящиеся продукты в сетке за окно не получится (так поступали в 1998 году многие, хотя тогда правительство тут же возместило цену за пропавшие продукты всем, у кого свет отключался более, чем на одни сутки, сумма возмещения составила, если не ошибаемся, 70 долларов). Сегодня задача возмещения стоит перед страхователями. Если жилище не застраховано от ущерба, то возмещение за пропавшие продукты не полагается, а если страховка есть, то может и полагаться.

Почему “может”? Потому что есть одно очень важное “но” – в контракте на страхование имущества всегда указывается минимальная сумма ущерба, после которой наступает ответственность страхователя. Если эта сумма составляет 1000 долларов, компенсация не положена, потому что вряд ли в вашем холодильнике хранились помидоры и салаты на такую сумму. Если сумма всего 100 долларов, то, весьма вероятно, вы сумеете насчитать овощи и замороженные пиццы, хранившиеся в морозильнике. Вряд ли у вас сохранились чеки, но документы об отключении электричества и фотографии продуктов должны успешно подтвердить потерю.

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