Стихия разбушевалась: Ледяная буря обрушилась на Монреаль и окрестные районы

В результате “ледяной бури” свыше миллиона тысяч семей остались без света, и восстановление подачи электроэнергии займёт какое-то время, хотя все городские службы работают без отдыха.

Монреальцы и жители окрестных городов и городков столкнулись 5 апреля с довольно редким, но весьма неприятным явлением — так называемой «tempête de verglas » – ледяной бурей. Это погодное явление характеризуется резким и практически полниеносным нарастанием льда на всех поверхностях и во всех щелях, где присутствуют хотя бы следы влажности. Особенно этот лёд внезапно появляется под корой деревьев. Все улицы и дороги вдруг покрываются ледяной коркой. Начинается эта ледяная буря, как правило, после оттепели, когда всюду накапливается вода или же влажный воздух. Кроме деревьев лёд может возникнуть на столбах, на проводах, кабелях на крышах домов, на стенах, в дверях автомобилей (из-за чего двери могут не открываться). Одновременно температура воздуха колеблется, и разница на высоте в 5-10 метров может достигать пары градусов.

Ледяная буря приводит к обрывам линий электропередач (которые в Монреале не утапливаются в землю, к падению веток и целых деревьев, которые не выдерживают тяжести скопившегося льда, который, к тому же, расширяясь, раздирает древесину.

Во второй половине дня до 920 тысяч домов в Монреале и соседних районах остались без электричества. Гидро-Квебек признал, что справиться с обрывами сотен кабелей быстро не удаётся. К вечеру 5 апреля без света сидели не менее 922 тысяч клиентов (в основном, квартир). В Монреале свет был отключён на 9 вечера у 425 тысяч клиентов, в Монтережи у 201 тысячи и в Утауи более, чем у 127 тысяч (некоторые районы полностью обесточены). В Лавале и в Лорентидах ситуация чуть-чуть получше, там, соответственно, без света оказались 65 тысяч и 55 тысяч семей. К утру 6 апреля были опубликованы уточнённые данные, и выяснилось, что свет был отключён более, чем в миллионе домов.

Пострадали многочисленные магазины, мастерские, фабрики и заводы (где, впрочем, часто на всякий случай стоят свои генераторы), учреждения. На улицах светофоры либо не работали, либо включались хаотично, и доверяться мельтешению цветов было нельзя. И это при том, что улицы скользкие, гололедица сплошная и всюду.

Многие школы закрылись к середине дня или чуть позже. То же касается детских садов. Многие работники предприятий были отпущены домой или из-за перебоев с энергией или же из-за того, что их дети возвращались неожиданно из школы.

Напомним что предыдущая сильнейшая ледяная буря имела место 31 октября 2019 года, когда без света остались миллион клиентов. А самая большая ледяная буря обрушилась на Квебек (и частично на Онтарио) в январе 1998 года, когда погибли десятки человек, света не было у полутора миллионов человек, не работали магазины, светофоры отключились по всему городу, и это в разгар морозов. Тогда пришлось эвакуировать сотни тысяч семей и разместить их в школах и на стадионах, а на подмогу квебекцам пришла канадская и американская армии, которые помогали жителям пержить тот кошмар.

Сегодня же, всё же, хорошо ещё, что уровня 1998 года катастрофа не достигла. Все городские службы работают, не покладая рук, хотя оптимизма маловато, погода не собирается утихомириваться.

Власти уведомили жителей, что в случае обращения за компенсациями в страховые компании, если ущерб был нанесён стихией, в частности, этой ледяной бурей, обращаться в полицию за справкой нет необходимости.

И что ещё вчера случилось:

Большой пожар в Монреале, да не один