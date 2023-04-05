Zellers открыл первые магазины в Канаде после ухода десять лет назад

Началось возрождение сети магазинов Zellers. 4 апреля открылся первый магазин в Монреале

Торговая сеть Zellers открыла первые магазины в Канаде, в первую очередь, в монреальском торговом центре Galéries Anjou.

Мы уже рассказывали нашим читателям о намерении компании Zellers вернуться на канадский рынок и вновь открыть свои магазины, когда-то (и не так давно) весьма популярные, благодаря неплохим ценам и неплохому качеству одежды, обуви и прочих нужных в хозяйстве вещей – от мебели, до книг, от кухонной утвари, до еды для домашних животных.

И вот во вторник, 4 апреля, первый магазин Zellers распахнул двери в Монреале. После десятилетнего отсутствия (хотя онлайн продажи не прекращались). Церемония открытия первого вернувшегося в Монреаль Зеллерса была обставлена торжественно, звучала музыка, приветственные речи, а некоторые из первых покупателей добрались до магазина аж из соседних с Монреалем городов, окунвшись во времена своей молодости.

Первый вернувшийся в Монреаль Zellers расположен в монреальском районе Анжу, точнее, в Galéries d’Anjou, на нижнем этаже универмага La Baie (Зеллерс принадлежит La Baiе, так что выбор места логичен).

Полки заставлены товарами, цены, как водится в Зеллерсе, не кусаются, так что покупатели, наверняка, будут довольны.

Кроме первого ожившего после десятилетней спячки Зеллерса в Монреале, 4 апреля открылись магазины в Гатино, в городе Квебек и в Шербруке. Пятый Zellers откроется 27 апреля в Rosemère. Всего в Канаде планируется на первое время открыть 25 магазинов Зеллерс, из них 12 в Онтарио, 5 в Квебеке, остальные в Альберте, Манитобе и Британской Колумбии (если планы не изменятся). Будет ли сеть и дальше расширятся, или же всё же отдаст предпочтение торговле онлайн, как она делала последние годы, покажет время.

Внимательно изучаем: