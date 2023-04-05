Одна из самых крупных французских сетей быстрого питания открывает рестораны в Квебеке, а затем и во всей Канаде

O’Tacos – известная французская компания. И она решила потеснить традиционные заведения быстрого питания в Канаде. Посмотрим на результаты.

Итак, свершилось. Франция решила вернуть себе Квебек. Но понимая, что военные решения не помугут, французы решили совершить обходной маневр, понимая, что путь к сердцу квебекца лежит через желудок.

Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания Франции O’Takos, собственность компаниии QRSP, открывает в Квебеке свои точки питания. Эта сеть славится традиционной французской кухней, но приспобленной и адаптированной к условиям быстрого «перекуса», причём с ассимиляцией модных и завоевавших популярных традиций. А именно, O’Tacos специализуется, в первой очередь на бурритос, то есть блюда, придуманного в южных районах США, но начинка французских бурритос состоит из разных видов сливочных сыров, разных видов мяса и разных видов картошки. Бурритами меню не ограничивается, и в ресторанах подаются куриные крылышки, мясные котлетки и многие другие блюда.

По отзывам тех, кому посчастливилось попробовать “отаковские” буррито во Франции, еда на самом деле вкусна.

То есть, эта сеть привнесла в рестораны быстрого питания французские традиции, и результат оказался весьма неплохим.

Во Франции сеть владеет сотнями заведений (в разных источниках указывается от 300 до 500 точек, скорее всего, разночтение вызвано тем, что сеть постоянно расширяется). В Канаде, согласно предварительным прикидкам, O’Tacos собирается открыть в течение первых лет около пятидесяти ресторанов, а после периода становления, увеличивать их количество в зависимости от спроса и доходов.

Первые рестораны O’Tacos будут открыты в провинции Квебека (если бы французская компания начала захват Канады с Онтарио, её бы квебекцы не поняли). Разумеется, начало будет положено в Монреале, но точное место первых точек пока не объявляется, хотя подготовка начнётся уже летом, а открытие ожидается осенью. К концу года компания намеревается открыть филиалы в Тру-Ривьер, Гатино и Шербруке (а вот про столицу Квебека пока не говорят — нагнетают напряжение).

Есть два типа ресторанов O’Tacos – точки «перекуса», где сидячих мест нет — практически, это киоск, в котором можно быстро купить буррито или бутерброд и побежать дальше, поедая его на ходу. И обычные растораны, где можно устроиться за столиками.

Что касается вопросов возможного франчайзинга, то, наверняка, это реально, но конкретные условия и требования пока не оглашены.

Во Франции многие O’Tacos располагаются вблизи школ и, конечно, в центральной части городов. Сохранится ли традиция в Квебеке? Посмотрим.