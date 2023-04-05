Новые правила для распространения рекламы от Publisac. Забываем о пакетах и о привычном формате

С мая в Монреале вводятся новые правила – реклама магазинов, распространяемая Publisac подчиняется новым веяниям.

Publisac – это канадская компания, которая занимается распространением рекламных материалов в Монреале и других городах Квебека. Создана была компания в 1978 году, но тогда она носила сложное и длинное название Les messageries Publi-Maison. И только через восемь лет, в 1986 году компания была переименована в Publi-Sac (сегодня тире исчезло и вторая половина слова не пишется с большой буквы (хотя сегодня компания официально называется Transcontinental, но традиционное Publisac нашему уху милее).

С продуктом компании хорошо знакомы многие монреальцы и жители других городов Квебека — почти всем каждую неделю неутомимые посыльные приносят пластиковый пакет, в котором желающие найдут рекламные циркуляры магазинов — как правило, тех, что расположены неподалёку от дома. В циркулярах владельцы магазинов напоминают о том, какие продукты они предлагают и, в первую очередь, гордо выставляют цены и скидки на свои товары.

Хотя варианты циркуляров можно всегда найти в Интернете — и на сайте торговой сети и на ряде сайтов, которые воспроизводят эти материалы (а владельцы сети на «плагиат» никогда не жалуются, конечно), бумажные листы позволяют охватить одним взглядом и выделить самые интересные предложения. Тем более, что скидки и ряд продуктов могут предлагаться в одних филиалах сети и не предлагаться в других.

Но всему приходит конец.: Начиная с мая 2023 года, распространение Publisac в Монреале будет осуществляться только по запросу жителя. Иначе говоря, жители Монреаля, которые хотят продолжать получать Publisac, должны будут указать своё согласие на своих почтовых ящиках или на дверях (мол, publisac приветстсвуется. Сегодня же, если человек не хочет получать пакет, то он указывает именно на отказ получать эту рекламу.

Более того, с мая будет запрещено разносить рекламные материалы в пластиковых пакетах. И это несмотря на то, что пакеты Publisac – продукт, который полностью подлежит переработке. Как указано на сайте Publisac, содержимое и пластиковый пакет Publisac полностью перерабатываются, но с мая пакетов не будет.

С другой стороны, Publisac заверил потребтелей что разносить рекламные материалы он не перестанет. Теперь вместо больших листов-циркуляров в почтовые ящики будут раскладываться небольшие «брошюрки» в несколько страниц, которые свёртываются и развётываются, как стандартные бумажные газеты. Эти листы будут разноситься без пластиковой упаковки. По заявлению руководства компании, новый формат позволит сократить количество бумаги, идущей на публикацию циркуляров, на 50-60%.

Пока непонятно, как будут поступать разносчики циркуляров, если почтовый ящик находится в запираемом подьезде или же вообще недоступен (см. фото) — до сего дня пакеты можно повесить на ручку двери, на специальный крючок, а то и положить у порога, а вот что делать с брошюрками? Непонятно и то, каким образом будут вывешиваться объявления — если речь о многоквартирном доме, где приходящая корреспонденция иногда вообще раскладывается на столах, то все те жильцы, которые хотят получать Publisac, укажут номер своей квартиры? А курьер будет изучать все почтовые ящики, дабы заметить прикленное объвление – «не обделите рекламой»? Нонсенс. Но поживём, увидим.