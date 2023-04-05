Немного об увеличении предложения жилья

Поскольку приоритетом бюджета явно были экологически чистые отрасли промышленности и стоматологическая помощь, на другие дискреционные расходы, такие как жилье, оставалось мало средств.

Единственное объявление – 4 миллиарда долларов в течение 7 лет на жилье для коренных жителей, проживающих за пределами резервации в городских, сельских или северных районах.

« При рассмотрении бюджета нет ничего нового для муниципальной среды и регионов, несмотря на то, что у нас есть острая потребность в инфраструктуре, жилье, общественном транспорте, региональном воздушном транспорте, и я продолжаю к этому привлекать внимание», – подчеркнул первый вице-президент UMQ, председатель Комитета по изменению климата Союза муниципалитетов Квебека и мэр Варенна Мартен Дамфусс.

Федералы согласились профинансировать строительство трамвая в Квебеке, Голубой линии в Монреале, а также преобразовать федеральную часть автострады Бонавентура в городской бульвар. Это последнее объявление позволит реконструировать сектор Бридж-Бонавентура и позволит создать линейный парк вдоль этой оси и восстановить доступ монреальцев к реке в этом секторе.

Эти три хорошие новости будут стимулировать строительство недвижимости в этих секторах.

Будут размещены объявления о продаже недвижимости, которые будут объявлены, когда улучшатся рыночные условия. Также потребуются послабления на уровне муниципалитетов, чтобы ускорить выдачу разрешений.

Темпы строительства снижаются. Учитывая рост процентных ставок, расходов и ужесточение финансирования банков, это снижение, скорее всего, продолжится и ускорится в ближайшие месяцы.

У нас нет выбора. Необходимо будет принять меры для увеличения предложения жилья и повышения доступности жилья.

Разрешить максимальный 35-летний период погашения ипотечных кредитов для покупки нового дома, сертифицированного как энергоэффективный. Необходимо сделать новые устойчивые дома более доступными, допуская более длительную амортизацию для всех типов ипотечных кредитов (застрахованных или незастрахованных).

Чтобы стимулировать строительство многоквартирных домов более чем на четыре дома, которое сдерживается повышением процентных ставок, было бы целесообразно объединить условия некоторых выгодных программ SCHL (в частности, программа aph Select и инициатива по финансированию строительства арендного жилья).

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский