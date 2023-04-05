Пожар в Дорвале оставил жителей без крова

Мэр Дорваля Марк Доре прокоменировал пожар, который оставил нескольких жителей без крова в прошлую пятницу, 31 марта.

Мэр Дорваля Марк Доре прокоменировал пожар, который оставил нескольких жителей без крова в прошлую пятницу, 31 марта. “Этот печальный инцидент, – написал он, “ оставляет многих жителей и семьи без крова на неопределенный период”.

Более 100 пожарных Службы пожарной безопасности Монреаля (SIM) были на месте пожара, вызванного 4 сигналами тревоги, на бульваре Галланд сразу после 3:00 после обеда.

В 40-квартирном жилом доме, расположенном между бульваром Бушар и Мэриан-авеню, шел ремонт.

По меньшей мере двух жителей пришлось спасать пожарным. Один мужчина был доставлен в больницу с ожогами лица и рук, а также женщина, которая надышалась дымом. И один пожарный получил незначительные травмы.

Причина пожара неизвестна. Мэр Дорет говорит, что полиция все еще проводит расследование. Он говорит, что “опасно и бесполезно строить догадки о природе инцидента”.

Некоторым пострадавшим жителям Красный Крест предоставил приют, в то время как другие находятся у друзей или членов семьи.

Мэр Дорет написал, что городская общественная организация помощи делает все возможное, чтобы помочь пострадавшим жильем, одеждой, продуктами питания и другими предметами первой необходимости.