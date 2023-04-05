Лидеры общин Монреаля осуждают порчу синагоги на Бэгг-стрит

Несколько лидеров общины собрались во вторник, 4 апреля, чтобы осудить недавнее осквернение свастикой знаменитой 124-летней синагоги на Бэгг-стрит.

Несколько лидеров общины собрались во вторник, 4 апреля, чтобы осудить недавнее осквернение свастикой знаменитой 124-летней синагоги на Бэгг-стрит.

Встреча была организована канадской организацией “Бнай Брит”.

“Мы хотим поблагодарить соседей и общественные организации со всего Монреаля, которые объединились, чтобы выразить свою солидарность с нами”, – сказал Сэм Шератон, выступивший от имени прихожан. “Это было гнусное преступление на почве ненависти, и оно травмирует. В нашем заведении нет камер слежения. Мы просим всех, кто может располагать информацией, которая поможет в поимке лица, причастного к этому сообщить об этом”.

Шератон был тем, кто первым обнаружил символы ненависти 27 марта этого года, предупредил полицию и Бнай Брит и позаботился о том, чтобы граффити были быстро удалены.

Представители Бнай Брит написали мэру Валери Плант и Монреальскому совету письмо, в котором призвали предпринять дополнительные меры против участившихся антисемитских инцидентов в Монреале. Они также призвали город восстановить в День памяти жертв Холокоста “прошлую практику приглашения еврейской общины в мэрию для зачитывания имен жертв в качестве акта памяти и просвещения общественности”.

“Бнай Брит также призывает провинцию последовать примеру Онтарио, который обязал начинать изучение Холокоста в начальной школе”, – сказал Марвин Ротранд, национальный директор Лиги прав человека Бнай Брит. “В настоящее время педагогический колледж Онтарио разрабатывает учебную программу, чтобы с 2023-2024 учебного года в 6 классе можно было преподавать материал, соответствующий возрасту. В провинции Онтарио было обнаружено, что почти 40 процентов студентов заканчивают учебу, практически ничего не зная о Холокосте, и подвержены отрицанию Холокоста и его искажениям. В Квебеке дела обстоят точно так же.”

Также на мероприятии присутствовал Фо Ниеми, исполнительный директор CRARR.

“Этот подлый акт антисемитизма показывает настоятельную необходимость для всех уровней правительства и гражданского общества предпринять конкретные действия по противостоянию ненависти во всех ее формах”, – сказал Ниеми. “В ближайшие недели мы соберем вместе жертв преступлений на почве ненависти, различные уязвимые сообщества, полицию и другие учреждения для разработки Монреальского плана действий по борьбе с ненавистью”.

Фарида Мохаммед из Национального совета мусульманских женщин; Франц Вольтер, президент Ассоциации действий против расизма; Шарон Нельсон, вице-президент Ямайской ассоциации Монреаля и Брайант Чанг, вице-президент Китайской ассоциации Монреаля, также выразили свою солидарность с еврейской общиной.

Мохаммед сказал, что мусульманская община также подверглась нетерпимости, поскольку несколько мечетей подверглись вандализму.

Нельсон сказал, что “ненависти нет места в этом городе”.