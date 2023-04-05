Трюдо заявил, что в Канаде закупят еще семь ледоколов для береговой охраны

Правительство Канады планирует заказать строительство еще семи ледоколов различного класса. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

В ходе посещения провинции Квебек Трюдо подчеркнул, что правительство Канады начинает официальные переговоры по заключению контрактов на строительство ледоколов для Береговой охраны Канады. Он уточнил, что они необходимы для развития экономики страны, в том числе чтобы поддерживать круглогодичную торговлю, сохраняя при этом морские пути открытыми. Глава правительства не стал комментировать стоимость контрактов.

Трюдо добавил, что заключить контракт планируют на шесть ледоколов и один ледокол арктического класса. Он отметил, что ледоколы будут играть значительную роль в проведении поисково-спасательных операций.

Канадская береговая охрана – федеральное агентство, которое отвечает за обеспечение морских поисково-спасательных операций, навигационные средства, мероприятия в случае загрязнения моря, морскую радиосвязь и колку льда. Является гражданской организацией и не выполняет никаких военных или правоохранительных функций.

Канадская береговая охрана приобретает первый “новый” ледокол за четверть века. CCGS “Captain Molly Kool” – средний ледокол, который будет базироваться в Сент-Джон-Ньюфаундленде на Атлантическом побережье Канады. Корабль был куплен в Норвегии и доведен до кондиции на квебекской верфи Дэйви.

До этого у Канады было 15 “ледоколов”: 2 тяжелых, 4 средних, 9 многоцелевых кораблей и 2 судна на воздушной подушке.

Старение ледокольного флота вызывало беспокойство у многих канадцев, как жителей Арктики, так и южных регионов.

В 2016 г., например, канадское правительство провело ревизию Канадского закона о транспорте; по итогам был сделан вывод о плохом состоянии канадских ледоколов.

В подготовленном отчете говорилось, что канадские ледоколы – самые старые в мире: в среднем им по 33,8 лет, по сравнению с 18,1 у России и 20,6 – у Соединенных Штатов. “Комиссия также установила, что ледокольное присутствие канадской береговой охраны сокращается, в то время как судоходство активизируется”.

До CCGS “Captain Molly Kool” последним ледоколом, который принимался на вооружение Канадой, был CCGS “Тerry Fox”, и было это еще в 1993 г.