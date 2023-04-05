Канадская Osino отрапортовала о новом открытии запасов лития в Намибии

Объявление о новых открытиях лития на своем литиевом проекте Omaruru в центральной Намибии, на который у нее контрольный пакет акций, сделала канадская компания Osino Resources Corp.

Объявление последовало за завершением первого этапа программы бурения с обратной циркуляцией (RC), проведенного компанией Prospect Resources Limited, с которой Osino заключила соглашение в четвертом квартале 2022 года. По этому соглашению Prospect может получить до 51%, а потенциально и до 85% доли в проекте.

В заявлении компании президент и главный исполнительный директор Osino Хейе Даун сказал, что результаты бурения на первом этапе подтверждают и расширяют успех предыдущих программ разведки и бурения, завершенных Osino в период с 2019 по 2021 год, и закладывают основу для отчета о значительном, первом ресурсе на Омаруру, соответствующем требованиям кодекса JORC. Отчет будет составлен позже в этом году.

Даун дал характеристику компании Prospect как группе мирового класса с опытом изучения и развития литиевых проектов в Африке, о чем свидетельствует предыдущий успех команды в продаже литиевого проекта Arcadia в Зимбабве примерно за $378 млн в прошлом году.

«Наше соглашение о доходах предоставляет акционерам Osino постоянную возможность ознакомиться с растущими масштабами и отличным потенциалом развития литиевого проекта Omaruru», — сказал Даун.

Месторождение Омаруру (получило название по расположенному рядом городу Омаруру) находится на западе Намибии в регионе Эронго, в 20 км к юго-востоку от золотодобывающего проекта Osino Twin Hills.