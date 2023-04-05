Уроженец Биконсфилда с нетерпением ждет выхода своего фильма в кинотеатрах

Райан Кристофер Черчилль с нетерпением ждал этого дня. 7 апреля 43-летний уроженец Биконсфилда увидит, как сценарий фильма, который он начал писать около восьми лет назад, наконец-то реализуется на большом экране.

Райан Кристофер Черчилль с нетерпением ждал этого дня. 7 апреля 43-летний уроженец Биконсфилда увидит, как сценарий фильма, который он начал писать около восьми лет назад, наконец-то реализуется на большом экране.

Действие фильма “Симулянт” разворачивается в мире, где люди сосуществуют с человекоподобными роботами с искусственным интеллектом. В центре сюжета – овдовевшая женщина, которой трудно жить дальше после смерти мужа. В попытке найти утешение она прибегает к использованию симулятора андроида, созданного по образу и подобию усопшего супруга, но вскоре обнаруживает, что, несмотря на сходство, это не тот же самый человек.

“Итак, она постепенно начинает понимать, что это только продлевает ее горе, и она должна вычеркнуть его из своей жизни, но она не может заставить себя удалить его”, – сказал Черчилль. “Это ставит ее в тупик и приводит к конфликту с законами страны и очень настойчивым правительственным агентом, который выслеживает недовольных”.

Научно-фантастический триллер, снятый в Гамильтоне, провинция Онтарио, и его окрестностях, режиссером которого является канадка Эйприл Маллен, снят с участием нескольких громких имен квебекского кинематографа, среди которых Сэм Уортингтон, Джордан Брюстер, Робби Амелл и Симу Лиу.

После окончания Биконсфилдской средней школы в 1995 году Черчилль учился в колледже Доусон, прежде чем переехать на запад, в Университет Райерсона (ныне Столичный университет Торонто), где он получил степени в области театрального искусства и киноведения. Когда он не пишет сценарии для крупных постановок , он работает менеджером по коммуникациям в частной международной школе в Торонто. Самозваный любитель научной фантастики сказал, что написал оригинальный сценарий в 2015 году, вдохновленный тем, что тогда происходило в его личных отношениях. “У нас возникли проблемы, и мы смогли отключиться. Это казалось очень роботизированным, и это отчасти натолкнуло меня на идею”.

Примерно в то же время вышел фильм под названием “Из машины”, рассказывающий историю программиста, приглашенного своим боссом провести тест Тьюринга для интеллектуального гуманоидного робота. (Тест Тьюринга измеряет способность машины демонстрировать разумное поведение, эквивалентное человеческому или неотличимое от него).

“На самом деле я написал это таким образом, чтобы это можно было сделать с большим бюджетом или с очень низким бюджетом. Я старался, чтобы это было очень приземленно”, – вспоминал он, добавляя: “Всякий раз, когда я ездил на поезде в Монреаль, я смотрел на пейзажи, потому что в фильме есть несколько очень сельских мест, и я думал, что это будут отличные локации”.

В конце концов его работа попала в руки режиссера Маллен, которая в то время была занята, но, прочитав ее с интересом, она предложила несколько советов, которые автор с радостью использовал. “Она хотела еще немного усилить женский характер. Как мужчина, я думаю, что сосредоточился на мужском персонаже и намеренно написал женскую героиню как очень роботизированную. Но ей это не понравилось, и она заговорила о стадиях горя, и я подумал, что это действительно хорошая идея”.

Шесть месяцев спустя Черчиллю позвонили, и дело сдвинулось с мертвой точки.

По мере того, как продюсеры прорабатывали новые черновики, проект начал привлекать все больше внимания, но произошли две вещи. Продюсерская компания получила зеленый свет на фильм “Странник” режиссера Маллена 2020 года с Аароном Экхартом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. “Это поставило ситуацию на некоторую паузу”, – сказал Черчилль, быстро добавив: “А затем случился COVID, который поставил все в своего рода подвешенное состояние”.

Когда работа в конце концов возобновилась, на роль был приглашен Люк Граймс из Йеллоустоуна. Хотя Граймс в конце концов выбыл, появление Сэма Уортингтона и звездной мощи агентства Creative Artists вывело фильм на новый уровень.

Уортингтон наиболее известен по роли Джейка во франшизе “Аватар”; Маркуса, гибрида человека и киборга в “Спасении терминатора”; и Персея в “Битве титанов” и ее продолжении. Брюстер известна по роли Мии во франшизе “Форсаж”. Уроженец Торонто Амелл известен по телевизионным работам в “Людях завтрашнего дня”, “Флэше” и “Upload”, в то время как канадский актер Симу Лю из “Удобства Кима” CBC Television присоединился к кинематографической вселенной Marvel в 2021 году, сыграв Шан-Чи в “Легенде о десяти кольцах”.

“Честно говоря, это было довольно удивительно”, – вспоминал Черчилль. “Изначально мы думали, что это может быть малобюджетный фильм стоимостью 2 или 3 миллиона долларов … но когда мы разослали сценарий, он просто начал привлекать много внимания. Я очень рад, что фильм появится в кинотеатрах”.