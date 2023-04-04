WonderFi, CoinSmart, Coinsquare объединятся с крупнейшей крипто-торговой платформой Канады

Три канадские криптовалютные компании объявили о слиянии в понедельник, создав крупнейшую в Канаде платформу для торговли криптоактивами с более чем 1,65 миллионами зарегистрированных пользователей.

Согласно пресс-релизу, недавно объединенная компания “с 2017 года совершит транзакции на сумму более 17 миллиардов долларов и будет иметь активы на сумму более 600 миллионов долларов”.

Сделка объединит четыре из 11 зарегистрированных в Канаде криптоторговых платформ — CoinSmart, Coinsquare и принадлежащие WonderFi Bitbuy и Coinberry — под одной крышей.

Ожидается, что три компании будут объединены в рамках Coinsquare, которая стала первой канадской платформой, зарегистрированной в Организации по регулированию инвестиционной индустрии в октябре прошлого года.

“Эта комбинация создаст безопасную, масштабируемую и регулируемую торговую платформу, которая сможет конкурировать с нерегулируемыми глобальными биржами, все еще работающими в Канаде”, – сказал генеральный директор Coinsquare Мартин Пиззел.

Слияние подтверждает отдельные планы, над которыми три компании работали в последние месяцы. В январе WonderFi и Coinsquare вели переговоры о возможном слиянии. Это произошло после того, как Coinsquare расторгла предыдущее соглашение о приобретении CoinSmart в сентябре прошлого года.

В феврале 2023 года канадские администраторы ценных бумаг опубликовали уведомление, которое требовало от незарегистрированных криптокомпаний, планирующих работать в Канаде, пройти предварительную регистрацию в течение 30 дней, чтобы начать их полную регистрацию и соблюдать руководящие принципы.