Эрдоган «закрыл двери» для посла США в Турции

Эрдоган «закрыл двери» для американского посла в Турции Джеффри Флейка, об этом турецкий лидер сообщил в своем выступлении в Стамбуле 3 апреля

Эрдоган «закрыл двери» для американского посла в Турции Джеффри Флейка, об этом турецкий лидер сообщил в своем выступлении в Стамбуле 3 апреля, сообщает канадское издание Star.

По словам Эрдогана, американскому дипломату должно быть «стыдно» за то, что он провел встречу с единым кандидатом от турецкой оппозиции на президентских выборах Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган также порекомендовал американскому дипломату впредь «думать головой».

«Посол Джо Байдена посещает господина Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент», — сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, отныне двери для посла закрыты.

«Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. <…> Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти», — заявил он.

Напомним, Кемаль Кылычдароглу является главным соперником Эрдогана на грядущих выборах президента Турции, которые пройдут 14 мая. Кылычдароглу выдвинут оппозиционной коалицией «Народный альянс». Также в выборах должны принять участие лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Встречу с Кылычдароглу американский посол в Турции Джеффри Флейк провел 30 марта. Согласно заявлению американской стороны, встреча проходила «в рамках продолжающихся дискуссий с турецкими политическими партиями по вопросам, представляющим взаимный интерес между двумя странами».