Засуха в Канаде грозит миру нехваткой зерна

Дефицит пшеницы в мире может возникнуть из-за засухи в Канаде.

Как заявил старший метеоролог Commodity Weather Group Дэвид Стрейт, нынешняя засуха в Канаде оказалась второй по величине за последние 45 лет. В ключевых пшеничных районах выпало менее 60% среднего уровня осадков, начиная с 1 сентября.

Как отметили в Ассоциации сельскохозяйственных производителей, посадка зерен на нужную глубину «становится чем-то вроде искусства».

Издание подчеркивает, что Канада является крупным экспортером пшеницы и крупнейшим производителем канолы. Одновременно с засухой в Канаде сохраняются угроза проблем экспорта пшеницы из черноморского региона и засуха в некоторых районах США.

Текущий прогноз ФАО по производству зерновых в 2021 году в мире был увеличен на 2,2 млн тонн, и в настоящее время он составляет 2 796 млн тонн, что на 0,7 процента выше уровня прошлого года. Такой пересмотр в сторону повышения обусловлен повышением прогнозов мирового производства кукурузы и риса; в то же время оценки мирового производства сорго снижены, что несколько снижает общий прогнозный показатель прироста в этом месяце.

С учетом этих изменений объем мирового производства фуражных зерновых ожидается на уровне 1 501 млн тонн, что на 1,2 процента выше прошлогоднего показателя. Основная доля этого прироста обусловлена ростом производства кукурузы в Европейском союзе (ЕС) и Индии, что с избытком перекрывает низкие прогнозируемые объемы производства фуражных зерновых в Судане. Прогноз производства пшеницы в мире в текущем месяце не изменился и составляет 775,4 млн тонн, отражая увеличение валового производства в Австралии, что обеспечивает сохранение рекордного уровня производства, несмотря на незначительный пересмотр в сторону понижения прогнозов по ЕС, Ираку и Парагваю.

После пересмотра в этом месяце в сторону повышения на 2,2 млн тонн сейчас предполагается, что мировое производство риса в 2021 году может достичь 519,3 млн тонн, что на 0,7 процента выше показателя 2020 года и является новым рекордом. По сравнению с февральскими прогнозами, этот прирост отражает, прежде всего, более оптимистичные ожидания производства в Индии, где официальные оценки указывают на рекордный объем основного урожая в этом сезоне. Этот пересмотренный показатель (наряду с повышением прогнозов производства в Мадагаскаре) перекрывает предполагаемое сокращение производства в Объединенной Республике Танзании.