Финляндия стала тридцать первым полноправным членом НАТО, отказавшись до десятилетий политики нейтралитета

Во вторник, 4 апреля, НАТО приветствует очередного члена организации. Завершён процесс приёма в НАТО Финляндии, страны с десятилетиями традиции нейтралитета. Почему-то страна решила от нейтралитета отказаться.

4 апреля 2023 года Финляндия стала тридцать первым членом оргазиациии НАТО. Генеральный секретарь организации Дженс Столтенберг (Jens Stoltenberg), выступая на заседании совета НАТО в Брюсселе, поздравил Финляндию с вступлением в договор. Одновременно, перед зданием штаб-квартиры НАТО был впервые поднят флаг Финляндии. Столтенберг подчеркнул, что процесс принятия Финляндии был очень быстрым, по меркам организации, ни разу за историю НАТО процесс не проходил столь быстро после заявки кандидата.

Что касается Швеции, которая тоже желает войти в НАТО на правах полноправного члена, генеральный секретарь НАТО проявил оптимизм. Он заявил, что уверен в том, что Швеция станет полноправным членом организации в ближайшем будущем (в настоящее время у Швеции статус “приглашённого участника”).

Обе страны, Финляндия и Швеция, решили отказаться от политики нейтралитета, которую они соблюдали долгие годы, после известных событий февраля 2023 года, когда Россия начала боевые действия против Украины под несколькими предлогами, включая обвинения НАТО в расширении и приближении к границам России. После этого, в мае 2022 года Финляндия и Швеция решили, почему-то, способствовать расширению организации. Вот процесс расширения в отношении Финляндии успешно завершился 4 апреля 2023 года.

Канада стала одной из самых активных стран, продвигавших Финляндию в полноправные члены НАТО. На очереди Швеция, вступление которой в НАТО Канада тоже активно поддерживает. Но примут ли Швецию, зависит от позиции Турции и Венгрии, которые выдвигают этой стране ряд условий.