Компания Видеотрон покупает Freedom Mobile. Большие изменения на рынке телекоммуникационных услуг

Правительство Канады одобрило сделки о слиянии Видеотрона c Freedom Mobile и Rogers c Shaw.

Известная телекоммуникационная компания Videotron, собственность крупнейшей компании Québecor, купила компанию Freedom Mobile, которая является подразделением мобильной связи компании Shaw. Одновременно, Rogers начал оформление сделки по приобретению подраздения Shaw, специализирующегося на кабельном телевидении.

Оттава уже дала добро на совершение этих сделок (без одобрения правительства их в таких случаях совершать нельзя), и оба контракта, по всей видимости, будут подписаны в ближайшие дни.

Разобраться в том, что происходит на рынке телекоммуникаций Квебека можно, конечно, но главное — нас ждут изменения. Переход Freedom в собственность Videotron, согласно заверениям руководства компании, станет благом для потребителей, которые получат доступ к новейшим технологиям, причём цены на услуги будут понижены. Это лично пообщал Пьер Карл Пеладо (Pierre-Karl Péladeau), хозяин Québecor.

Но пока это лишь обещания владельца. Сложно понять, почему новейшие технологии нельзя было внедрять до слияния компаний и почему уменьшение количества конкурентов приведёт к снижению цен (обычно бывает наоборот).В прочем, министерство Технологий, Науки и Экономического развития Канады выдвинуло ряд условий для того, чтобы сделки состоялись, первое из них (и главное для потребителей, наверно) — Видеотрон обязуется снизить цены услуг на кандском рынке на 20% в течение десяти предстоящих лет. Ну, за десять лет либо падишах скончается, либо осёл умрёт.

Но вот насчёт внедрения новых технологий можно не сомневаться. Но ведь они и так внедряются регулярно, без слияний и поглощений компаниями друг друга.

Как бы то ни было, финансовая сторона сделки для Квебека, да и для Канады высока: Цена сделки по приобретению Freedom Mobile составляет 2,85 миллиардов долларов, а Vidéotron теперь станет оказывать услуги практически на всей территории Канады. А Видеотрон становится четвёртым общеканадским оператором мобильной связи!