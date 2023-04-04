Объявлено имя канадского астронавта, который совершит полёт к Луне (но пока не на Луну)

В состав экипажа космического корабля Artemis-II вошёл канадский астронавт Джереми Хэнсен (Jeremy Hansen).

В понедельник, 3 апреля космическое агентство США NASA и канадское Космическое Агентство (ASC) представили экипаж космического корабля Artemis-II. В составе экипажа: Рейд Вайзмэн (Reid Wiseman) – командир корабля, он совершил свой первый полёт в 2014 году; Виктор Гловер (Victor Glover) – пилот. Для него это тоже второй полёт; Кристина Коч (Christina Koch), бортинженер, совершила свой первый полёт в 2019 году и Джереми Хэнсен (Jeremy Hansen), но его роль в полёте пока не озвучена нигде, даже искусственные интеллекты не смогли помочь, скорее всего, он второй пилот.

Историческое значение предстоящего полёта огромно – планируется первый полёт землян к самому близкому к нашей планете космическому телу. Корабль совершит облёт вокруг Луны. После взлёта он пройдёт по орбите, которую можно представить себе, как цифру 8. То есть, один виток будет совершён вокруг Земли, затем корабль приблизится к Луне, и совершит облёт вокруг неё, после чего вернётся домой.

Полёт планируется осуществить в ноябре 2024 года. Высадка на Луну во время этого полёта не предполагается, он пройдёт в рамках подготовки к высадке на поверхность естественного спутника Земли, которая, в свою очередь, планируется на 2025 год, когда на Луну отправится экипаж, состоящий из мужчин и женщин. Хотя и этот полёт станет лишь подготовительным этапом в рамках готовящегося полёта человека на Марс.

Канадцы могут гордиться тем, что представитель страны стал единственным неамериканцем в составе экипажа Артемис-II (Артемида-II).

В настоящее время в составе космического отряда канадских астронавтов четыре человека – Давид Сен-Жак (David Saint-Jacques), астрофизик и врач из Монреаля (он уже побывал в космосе в 2018 году); Джошуа Хитрюк (Joshua Kutryk), лётчик канадских ВВС, подполковник; мадам Дженнифер Сиди (Jennifer Sidey), инженер и преподаватель; Джереми Хэнсен, тоже лётчик, полковник – он и начал готовиться к полёту на Артемис-2.