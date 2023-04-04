В 2021 году площадка в Bécancour продавалась в пять раз дороже реальной стоимости

Ажиотаж, вызванный сектором аккумуляторов, создает инфляцию на рынке недвижимости в Беканкуре.

Компания промышленного парка и порта промышленного парка Беканкур (SPIPB), государственная компания Квебека, только что выкупила по высокой цене внушительный участок земли, принадлежавший компании Loop Industries.

Молодая поросль Терребона стремится перерабатывать одноразовые пластмассы. Она получает в пять раз больше цены, которую заплатила предыдущему владельцу в 2021 году.

В рамках нотариально заверенной сделки в конце февраля SPIPB выплачивает Loop 18,5 миллиона долларов за два лота общей площадью около 890 000 м2. Один из них площадью 330 000 м2 будет использоваться в промышленных целях. Второй участок площадью 560 000 м2 будет использоваться в природоохранных целях.

« Что нам нужно, так это попытаться найти лучший промышленный проект для Земли, которой мы владеем сейчас», – говорит в интервью генеральный директор компании индустриального парка Дональд Оливер.

Парк де Беканкур-это место, выбранное правительством Квебека для создания здесь основных звеньев в отрасли аккумуляторных батарей для электромобилей.

Завод GM-Posco под названием Ultium Cam находится в стадии строительства. Она изготовит катоды, один из двух полюсов батареи. Строительные работы на будущем заводе по производству гидроксида лития в Немаске должны начаться в мае или июне следующего года. Гидроксид лития используется для изготовления катодов.

На участке к северу от автомагистрали A30 (напротив Ultium Cam) также ведутся работы по вырубке лесов и подготовке земли, о которых ожидается официальное объявление. Известно, что Ford (катоды), Vale (сульфат никеля) и Electra (завод по переработке кобальта) проявили интерес к Becancour. BASF (катоды), со своей стороны, имеет опцион на участок в юго-восточной части индустриального парка.

В мае 2021 года Loop приобрела огромный участок земли площадью 1,8 миллиона квадратных метров в индустриальном парке Беканкур, заплатив 5,9 миллиона долларов индийскому кооперативу IFFCO, который планировал построить завод по производству мочевины, прежде чем впоследствии отказался от этой идеи.

Компания Loop Industries и ее президент Даниэль Соломита проявили мастерство в этой земельной сделке.

Правительство Legault начало публично заявлять о своих амбициях в отношении развития аккумуляторной отрасли в августе 2020 года. Компания New World Graphite объявила о своем прибытии в индустриальный парк Беканкур в октябре 2020 года для производства очищенного графита аккумуляторного качества. За этим последовало объявление от Nemaska Lithium в июне 2021 года. Объявления о создании заводов по производству катодных материалов для гигантов GM и BASF появились позже, в марте 2022 года.

« Несомненно, в парке происходит смена контекста с появлением аккумуляторной батареи, и это создает другой импульс», – соглашается г-н Оливье, генеральный директор SPIPB.

Компания Loop поддерживает революционную технологию, позволяющую перерабатывать отходы ПЭТ-пластика, такие как бутылки и пластиковая упаковка, чтобы они были готовы к повторной подаче в виде смолы. Часто обещанный, коммерциализация его технологии постоянно откладывалась.

Когда-то Луп говорил, что хочет построить свое крупномасштабное производственное предприятие в Беканкуре. Прибавочная стоимость, полученная на землях в Беканкуре, заставила бы ее пересмотреть свои планы.

Теперь, как писал коллега Жюльен Арсено в январе прошлого года, первый завод должен появиться в Услане, Южная Корея. Loop вступила в партнерство с южнокорейским гигантом SK Global Chemical (SKGC), которому принадлежит 10% акций Loop.

В сентябре 2022 года Loop перепродала первую часть своего участка в Беканкуре (930 000 м2) за 12 миллионов долларов компании по недвижимости в Буабриане, принадлежащей Эйбу Леймзидеру.

Таким образом, с 30,5 миллионами, полученными от продажи своей земли в Беканкуре, Loop Industries создала « трехлетний резерв», чтобы подождать до следующего этапа.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский