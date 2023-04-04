В прошлом году одним из основных направлений эмиграции немцев стала Канада

Более половины всех эмигрантов, покидающих Германию, 58% уезжают за границу по профессиональным причинам.

Согласно данным Федерального института демографических исследований (BiB), в 30% случаев эмиграции причиной становятся профессиональные мотивы партнера. Чаще всего за границу уезжают в первую очередь высококвалифицированные специалисты.

Отмечается, что в основном это эмигранты в возрасте от 20 до 39 лет. Лица старше 50 лет составляют лишь небольшую часть.

Самыми популярными странами для эмиграции немцев являются две соседние страны — Австрия и Швейцария, на третьем месте — США. Консультант по эмиграции Сабина Хоффман поясняет, что многие немцы до сих пор воспринимают США как страну с «безграничными возможностями».

В прошлом году одним из основных направлений эмиграции немцев стала Канада.

Большинство немцев сомневаются в жизнеспособности своей страны в будущем.

По результатам общественного опроса, проведенного исследовательским институтом Алленсбаха, только треть немцев (31%) верят, что Германия будет развиваться хорошо ближайшее десятилетие.

Только 39% опрошенных надеются, что Германия останется одной из ведущих экономических держав через 10-15 лет. Пять лет назад таких людей было 59%.

Недовольство немцев связано с их отношением к государственной системе Германии, в частности ее бюрократизацией.

Немцы считают, что государственная система недостаточно современна и модернизирована. 61% опрошенных подвергли критике техническую оснащенность школ. 39% считают слабой систему здравоохранения, что в два раза превысило показатель 2017 года (18%).