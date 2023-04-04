Канада спортивная: дайджест спортивной хроники

Спортивные достижения и проигрыши канадских спортивных команд

«Кливленд Кавальерс» с разницей в 10 очков взял верх над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся 3 апреля на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде.

Первая половина игры осталась за «Индианой». Однако в третьей и четвертой четвертях «Кливленд» не только отыграл отставание в два очка, но и добился уверенной домашней победы со счетом 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18).

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 40 очков.

Лучшим в составе «Индианы» стал канадский защитник Беннедикт Матурин (19 очков и 9 подборов).

«Оклахома-Сити Тандер» с разницей в 10 очков проиграла команде «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся 3 апреля на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити.

Ключевым в матче стал второй игровой отрезок, который «Финикс» выиграл с разницей в 14 очков. После этого «Санз» довели дело до уверенной гостевой победы со счетом 118:128 (27:27, 28:42, 34:29, 29:30).

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 39 очков.

Наибольший вклад в победу «Финикса» внес американский легкий форвард Кевин Дюрант (35 очков).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» с разницей в два очка победил «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся 2 апреля на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе.

По итогам трех четвертей «Портленд» уступал с разницей в четыре очка, но в четвертой двенадцатиминутке гости совершили рывок и добыли гостевую победу со счетом 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25).

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, на счету которого 37 очков и 6 передач.

Наибольший вклад в победу «Портленда» внес канадский защитник Шэйдон Шарп (27 очков и 6 передач).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома проиграл команде «Сакраменто Кингз» 1 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча завершилась при счете 138:114 (36:27, 35:32, 33:30, 34:25) в пользу «Сакраменто Кингз».

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Шэйдон Шарп, набравший 27 очков.

У «Сакраменто Кингз» 20 очков на счету американского защитника Малика Монка.