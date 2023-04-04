В США спрогнозировали рекордные выбросы водорослей на пляжи Флориды

Большой атлантический саргассовый пояс процветает, «устанавливая рекордное количество» водорослей для этого времени года, говорится в отчете исследователей из Университета Южной Флориды, опубликованного 31 марта пресс-службой университета.

Большой атлантический саргассовый пояс процветает, «устанавливая рекордное количество» водорослей для этого времени года, говорится в отчете исследователей из Университета Южной Флориды, опубликованного 31 марта пресс-службой университета.

Все это изобилие — около 13 миллионов тонн, по словам исследователей из Университета Южной Флориды (USF), — плохая новость для пляжей Флорида-Кис и Карибского бассейна этим летом. Когда водоросли выбрасывает на берег морем и они гниют, водоросли пахнут тухлыми яйцами. Это может вызвать проблемы с дыханием у людей с повышенной чувствительностью и астмой.

Спутниковые снимки показывают, что полоса морских водорослей протяженностью 5000 миль становится все более плотной, а цветение еще даже не достигло своего пика. Исследователи USF ожидают, что массы морских водорослей достигнут своего наибольшего размера в июне или июле.

Пояс морских водорослей простирается от западного побережья Африки до Мексиканского залива, но исследователи говорят, что цветение — это не сплошное покрывало водорослей. В отчете говорится, что глыбы и маты из слабо связанных саргассовых покрывают менее 0,1% поверхности океана.

Тем не менее, даже части этих 13 миллионов тонн водорослей достаточно, чтобы нанести ущерб пляжам в разгар летнего туристического сезона.

«Крупные выбросы на берег неизбежны в Карибском море, вдоль океанской стороны Флорида-Кис и восточного побережья Флориды, хотя точное время и место предсказать трудно», — пишут исследователи USF.

Спутниковые снимки, сделанные в марте, показывают, что большая часть массы все еще находится в Атлантическом океане, но можно увидеть следы, приближающиеся к Карибскому морю и Мексиканскому заливу.

Министерство здравоохранения заявило, что часть саргассума уже начала выноситься на берег во Флориде, но худшее еще впереди.

«Как и предсказывалось ранее, хотя до пикового месяца июня или июля осталось несколько месяцев, уже есть признаки того, что цветение саргассума в этом году, вероятно, будет самым большим из когда-либо зарегистрированных, с серьезными последствиями в течение следующих нескольких месяцев», — говорится в отчете.