Компания J&J выделит 8,9 миллиарда долларов на решение конфликта с исками

Порядка $8,9 млрд выделит американская компания Johnson & Johnson (J&J) для решения конфликта из-за их продукции, 4 апреля сообщает пресс-служба фирмы.

На компанию J&J недовольные потребители написали более 38 тысяч исков. Фирму обвинили в том, что их продукция, а именно детская присыпка, содержит тальк, который содержит асбест, что может вызвать рак.

На фоне различных расследований, обвиняющих J&J в преднамеренном сокрытии информации, компания прекратила выпускать детскую присыпку на территории США и Канады.

Дочерняя компания J&J LTL Management в январе 2023 года подала первую заявку на банкротство с целью реорганизовать производства и урегулировать конфликт. В апреле фирма подала новую заявку. J&J выделит для этого $8,9 млрд.

При том, что в 2023 году J&J планирует заменить детскую присыпку из талька на аналогичную, но сделанную из кукурузного крахмала, все претензии она отрицает. В пресс-релизе неоднократно говорится, что обвинения «не имеют научного обоснования»_ и что компания вину не признает.