80-летняя канадка сдала за всю жизнь 96 литров крови, тем самым побила мировой рекорд

Одна единица крови приблизительно эквивалентна небольшой бутылке (473 мл).

80-летняя Жозефина Михалюк из Канады сдала 203 единицы крови за всю свою жизнь, спасая огромное количество других людей и установив мировой рекорд по количеству сданной цельной крови среди женщин. Об этом сообщает портал Книги рекордов Гиннесса Guinness World Records.

Одна единица крови приблизительно эквивалентна небольшой бутылке (473 мл).

Количество крови в организме человека зависит от его размера, однако средний взрослый имеет около 4,7 литров крови, что составляет около 10% массы тела.

Жозефина сдает кровь почти шесть десятилетий, начиная с 1965 года, когда ей было 22 лет.

Женщина начала свой донорский путь, когда навещала свою старшую сестру, у которой была назначена встреча с донором крови, и она попросила Жозефину присоединиться к ней.

Теперь Жозефина отдает по пол-литра крови каждый раз и чувствует, что ей “есть, что отдавать людям, которые в этом нуждается”.

Группа крови Жозефины — O+, которая пользуется большим спросом в больницах, потому что она наиболее распространена.

В США нет верхнего возрастного предела для донорства крови, если донор здоров, и Жозефина говорит, что планирует заниматься донорством, пока она жива.