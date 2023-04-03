Большие комплексы недвижимости для перепланировки

Церкви, бывший больничный комплекс, бывшая ратуша… Несмотря на спад на рынке, значительные комплексы недвижимости, вероятно, сменят владельцев в центральных районах Монреаля. Их реконструкция может изменить облик некоторых районов мегаполиса.

Монреальская епархия недавно выставила на продажу четыре церкви в самом сердце мегаполиса, но упорно отказывается сообщить, какие из них. Здания расположены « в очень востребованных районах Хочелага-Мезоннев, Роузмон-Пти-Патри и Пуэнт-Сен-Шарль”, согласно данным о недвижимости Colliers Canada.

Они предоставляют « уникальную возможность для перепланировки » или использования в качестве мест отправления культа, говорит брокер Химен Констанс. Однако точная идентификационная информация о зданиях доступна только тем лицам, которые согласны подписать соглашение о конфиденциальности. Пресса отказалась. “Поскольку проекты все еще находятся в стадии реализации и в них участвуют христианские общины, мы по-прежнему осторожно делимся подробностями», – заявила Эрика Хасинто, пресс-секретарь епархии. Организация отклонила просьбу об интервью.

После десятилетнего колебания Квебек, наконец, выставил на продажу участок больницы милосердия, расположенный на бульваре Рене-Левек, к югу от Берри-УКАМА. Комплекс, построенный в середине девятнадцатого века – подлежит реконструкции, но должен будет сохранить несколько элементов наследия.

« Было бы трагедией, если бы через десять лет здание все еще пустовало», – заявил брокер по недвижимости Сильвен Бернеш из Landerz. « Здесь есть что-то, что [будет] иметь значение как для района, так и для Монреаля в целом. “Восприимчивость очень хорошая», – добавил он. В 2021 году администрация завода обнародовала свое видение перепланировки территории : она заявила, что готова разрешить строительство 17-этажной башни на этом месте в обмен на включение менее оплачиваемых проектов, а именно: “90 единиц социального жилья, 130 мастерских художников, 60 студий для дома от отца, 80 студенческих студий», а также культурное пространство в часовне.

Однако это видение не связывает будущего покупателя. « Мы рады, что сотрудничали с SQI (квебекским обществом инфраструктуры) , чтобы определить потребности в реконструкции этого важного объекта в соответствии с потребностями окружающей среды и в соответствии с исторической и исторической ценностью этого объекта», – заявил в четверг глава жилищного департамента города Бенуа Дорайс, в письменном заявлении.

Здания – заброшенные в течение многих лет и покрытые граффити от фундамента до крыши, бросаются в глаза любому, кто проезжает по бульвару Сен – Лоран, недалеко от пересечения улицы Мари-Анн и парка Португалии. Теперь они предлагаются по самой высокой цене. Брокер по недвижимости Энтони Кириаку упоминает о « возможности застройки отеля ” на этом участке, который включает шесть отдельных зданий.

« Его удобное расположение в одном из самых популярных районов Монреаля делает этот объект исключительным кандидатом для многофункциональной застройки», – добавляется в карточке. Без изменения зонирования будущее здание могло бы местами достигать четырех этажей, уточняет брокер, который не перезвонил прессе. Все это принадлежит Анне Киорпелидис, вдове владельца гаража по соседству.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский