История общественных туалетов в Канаде

Удивительная история общественных туалетов в Канаде. Казалось бы, глупости канули в лету. А поди ж ты, сегодня всё возвращается…

Вспомним историю разделения туалетов в Канаде по разным признакам, тем более, что история эта напрямую связана с другими модными в наши дни темами.

В Канаде открытых расистских законов не было. Но разделение людей по цвету имело место. Один из известных моментов – общественные туалеты на железнодорожных станциях.

Разделение осуществлялось таким образом: существовали женские туалеты для белых, женские для чёрнокожих женщин, женские для индианок, мужские туалеты для белых, мужские для черных, мужские для индейцев. Таким образом, на каждом полустанке устанавливались шесть туалетов. Чтобы никого не обидеть, страна ведь славится равным отношением ко всем. Но если сделать 2 туалета для белых мужчин и 1 для черных мужчин, то уже дискриминация получается, мы же не расисты, у нас и расистских законов нет. Мы просто делим туалеты по цвету. И всем по одному туалету, чтоб никого не обидеть!

И вот такая картина наблюдалась на любой станции. Приходит пригородный поезд (а в таких поездах туалетов не было – шесть штук в вагон не поставишь. В поездах же дальнего следования было два туалета на вагон, таким образом, на каждые три вагона приходился один туалет на представителя или представительницу одного народа).

Да, так вот, приходит пригородный поезд, и весь народ бежит в туалеты… В мужской для белых стоит дикая очередь. В женский для белых ещё больше. В туалет для чернокожих мужчин стоят десяток человек. В туалет для чернокожих женщин – 1-2 девочки стоят. В индианский для мужчин – 1 индеец в очереди. В индианском для женщин – никого нет.

И вот стоит сотня белых мужиков и сотня белых женщин в очереди. Все жмутся. дергаются. прыгают… А афроканадец гордый мимо шагает, спокойный такой, умиротворенный, уже пописал!

Индейский же туалет вообще пустой стоит, народ рыдает, уже терпеть невмоготу, но в индейский нужник не зайди, нельзя, не положено!

Много лет такое продолжалось. Народ страдал. Искали выход – может, каждых туалетов по пять штук поставить на платформе — да, их тогда 30 будет, зато очереди изживем, хотя индейские всегда пустыми стоять будут. Но это же дорого. А место где для всех кабинок найти? А уборщиц надо больше нанимать.

Одним словом, не знало руководство, как быть. И вдруг нашлась умная голова. Кто-то предложил, сам, наверно, от собственной отчаянной смелости дрожа: А давайте отменим деление туалетов по цвету. Оставим Ж и М. И всё. И ведь отменили. Тут же жизнь у пассажиров, выходящих из электричек, наладилась!

Но настали новые времена, и у очередных умных людей родилась идея трансгендерного туалета, опять три будет туалета. М, Ж и Т. И опять народ будет маяться в очередь в М и Ж, а третий гордо пустым стоять будет…