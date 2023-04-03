Кампания против Airbnb в Квебеке усиливается. Владельцы жилых помещений отвечают ударом на удар

Сдача квартир на короткие сроки в Квебеке. Извечная борьба между “копьём и щитом”. Кто кого оборет?

После известного пожара в центре Старого Монреаля, во время которого погибли семь человек — все клиенты Airbnb и их гости, – в Квебеке началась широкая кампания против этой платформы, на которой все желающие могут сдать свои квартиры приезжим. Одновременно так совпало, что в Квебек в эти же дни был принят закон о сдаче жилья в аренду на короткие сроки, а не для постоянного проживания.

Отец одной девушки, погибшей во время печально знаменитого пожара (она заходила в гости к друзьям) подал иск на владельца сгоревшего дома, в котором, как выяснилось, не соблюдались элементарные условия пожарной безопасности, и на компанию Airbnb, которая позволила сдавать квартиры в этом доме в нарушение собственноручно же установленных правил по соблюдению условий проживания. Иск выставлен на 22 миллиона долларов, но отец погибшей девушки подчёркивает, что речь не о возможном доходе, а о наказании виновников трагедии.

Монреаль, со своей стороны, начал серьёзные проверки жилья, которое сдаётся для туристов или же для вечеринок и прочих мероприятий. Городская администрация ориентируется на объявления о сдаче жилья на короткие сроки, публикуемые в разных местах, от Марктплейс Фейсбука, до сайта kijiji и, в первую очередь, на платформе Airbnb. По мнению администрации, оказалось, что до 80% объявлений, в которых предалагалась краткосрочная аренда жилья на Airbnb нарушали законы Квебека. В первую очередь, объявления публикуются от имени владельцев жилья, которые не зарегистрировались, как квартиросдатчики на короткий срок. Много объявлений касаются жилья, которое расположено в районах, где местная администрация запрещает сдавать квартиры на короткий срок. Выборочные проверки показали, что во многих квартирах и домах, предлагаемых в краткую аренду, не соблюдаются те же элементарные условия противопожарной безопасности.

Казалось бы, что сильнейшее давление на владельцев, желающих сдавать жильё на короткие сроки, приведёт к резкому сокращению предложения. Но нет, пока такого явления не наблюдается. Люди не хотят отказываться от сдачи жилья на краткие сроки, причём на условиях, где оплата гарантируется (в Airbnb клиент сначала платит за аренду, а затем вьезжат в арендованное помещение), а риск хулиганства или бесчинств минимален). Но так как давление в Квебеке со стороны государства (представленного городскими администрациями) не уменьшается, то и владельцы, и Airbnb стали искать обходные пути, стараясь при этом не нарушать закон, но явно элегантно обходя его требования.

О чём идёт речь? Приведём лишь один пример. До принятия нового закона 17% квартир в Квебеке сдавались на разных платформах на кратий срок. Во всех остальных случаях речь шла о долговременной аренде. После принятия закона ситуация кардинально изменилась! В первую же неделю 60% квартир стали сдаваться на длительные сроки, свыше 31 дня (Закон устанавливает этот срок, как максимальный для того, чтобы аренда классифицировалась как «краткосрочная» и подпала под действие этого закона).

Теперь квартиры сдаются не на две недели, а на два месяца, как минимум. Но оплату предлагается провести частично, как авансовую, всего лишь на две недели. После чего клиент либо должен доплатить, либо освободить помещение. Закон не нарушен, потому что квартира сдавалась на срок выше 31 дня, ни владелец, ни клиент не пострадали! Airbnb не только не осуждает такие действия владельцев, но и открыто рекомендует квебекским участникам программы сдавать жильё на срок выше 31 дня. Остальное, дело техники.

Система не новая. В Торонто, например, Airbnb прибегает к подобной же тактике вот уже с 2021 года. В этом городе власти ограничили «кратковременную аренду» сроком в 28 дней, после чего предложения о «долговременной аренде» резко выросли.

Как поступит Монреаль в противостоянии? Уже заговорили о необходимости дополнений и поправок к только что принятому закону. Как статьи Закона дополнят и изменят, пока непонятно, но варианты, несомненно, найдутся. Ходят слухи, что власти вообще могут запретить Airbnb в Квебеке, но это решение было бы абсурдным, хотя примеров абсурда достаточно.

Пока Airbnb обязался удалить тысячи “незаконных” объявлений из Квебека, но как компания будет считать “незаконными” те или иные объявления, не совсем ясно.