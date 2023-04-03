Исторические деятели Квебека, о которых помнят до наших дней

Очередной рассказ о персонажах, которые оставили яркий след в истории Квебека

Краткие биографии самых известных исторических персонажей Квебека и Канады. Продолжение.

Продолжаем рассказ о персонажах Квебека и Канады, чьи имена носят улицы, города, районы, площади, школы, больницы, аэропорты, заводы… Список длинный, мы, по мере возможности, будем его продолжать в следующих выпусках

Не лишним будет напомнить, что не знать имена этих людей зачастую считается неприличным. И наоборот, показав, что Вам знакомы эти личности, Вы заслужите уважение собеседника. На сей раз расскажем о следующих исторических деятелях:

Шарль Лёмуан младший, барон Лонгей (Charles Lemoyne de Longueuil). 1656-1729. Сын знаменитого Шарля Лёмуана старшего. Единственный канадец, получивший титул барона. Сыграл выдающуюся роль в заключении мира с ирокезскими племенами в 1701 году. Играл очень важную роль в политической жизни страны в начале 18ого века.

Антуан де Кадиллак (Antoine de Cadillac) 1658-1730. Корсар на службе Франции. Потопил и захватил много английских кораблей. Назначен губернатором Луизианы (французская колония, занимавшая примерно треть нынешних США, от Нью-Орлеана до Чикаго). Основал Детройт в 1701 году. Отозван по обвинению в коррупции. Оправдан.

Клод Рамзай (Claude de Ramezay) 1659 – 1724. Командующий вооружёнными силами Канады, позже губернатор Монреаля. Один из авторов договора о мире с ирокезами в 1701 году, положившего конец многолетним войнам. Резиденция Рамзая стоит напротив городской ратуши и в нём находится музей быта прошедших эпох.

Пьер Лёмоун Д’Ибервиль (Pierre LeMoyne D’Iberville) 1661-1701. Выдающийся военный деятель. Одержал ряд побед в битвах за обладание обширными территориями континента, основал колонию в верховьях Миссисипи, назначен командующим войсками Луизианы (обширные территории от Флориды до Чикаго). Скончался на Кубе от лихорадки в ходе подготовки к войне за Караибские острова.

Жанна Ле Бер (Jeanne Le Ber) 1662-1714. Одна из самых богатых жительниц Новой—Франции. Обучалась в монастыре Урсулинок в Квебеке. В 1695 году отдаёт свои средства ордену Нотр-Дам и посвящает оставшуюся жизнь религиозной деятельности. На её средства были выстроены больницы, приюты, церкви и школы.

Гидеон де Каталонь (Gédéon de Catalogne) 1662-1729. Военный инженер, руководил постройкой укреплений Монреаля, Квебека и Труа-Ривьер. Разработал план строительства канала Лашин (Lachine). Начертил первые административные географические карты Новой-Франции (Канады).

Мари-Мадлен де Вершер (Marie-Madeleine de Verchères) 1678-1742. Юная героиня. В 1692, в четырнадцатилетнем возрасте, в одиночку отразила нападение ирокезов на форт Вершер (ныне город Verchères) близ Монреаля , когда взрослые оставили девочку присматривать за детьми, а сами ушли на уборку урожая. Пример подражания для детей. Памятник Мари-Мадлен является самым большим бронзовым памятником в Канаде.

Шоссегруа де Лери (Chaussegroy de Léry) 1682-1756. Французский военный инженер. Послан в Канаду с инспекцией. Назначен главным военным инженером, разработал планы укреплений Квебека, Монреаля, ряда фортов. Создал так же «канадский стиль» жилого дома, учитывающий холодные зимы, наличие лесов и опасность нападений индейцев.

Пьер Де Ля Верендрье (Pierre De la Verendrye) 1685-1749. Известный землепроходец.. Армейский офицер, участник войн с англичанами, совершил ряд экспедиций на запад Америки, где основал французские форты и поселения. Первым описал земли нынешней Южной Дакоты. Скончался от разрыва сердца в экспедиции.

Маргарита де Йувиль (Мarguerite de Youville) 1701-1771. Выдающаяся деятельница Квебека. Основала орден Сестёр Милосердия, более известный под названием Серые Сёстры (Sœurs Grises). Возглавила центральную больницу Монреаля. Исцеляла страждущих. В 1990, была канонизирована, её день празднуется 16 октября. Почитается католиками, как основательница движения милосердия.