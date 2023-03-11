Очередной рассказ о людях, которые оставили яркий след в истории Квебека

Несколько кратких биографии самых известных персонажей истории Квебека и Канады. Продолжение.

Продолжаем кратко рассказывать об исторических деятелях Квебека, чьи имена носят города и районы, улицы и площади, школы и больницы, заводы и аэропорты…

Жан Талон (Jean Talon) 1625-1694. Самый известный интендант Новой Франции (приблизительный эквивалент должности премьер-министра, тогда как губернатор колонии является верховным её главой и «гарантом»). Жан Талон много сделал для развития ремёсел, привлечения новых поселенцев, провёл первую перепись, перестроил торговлю.

Шарль Лёмуан (Charles LeMoyne) 1626-1685. Организовал торговлю пушниной в Монреале. Командовал ополчением во время войн с ирокезами. Получил дворянский титул и стал первым сеньором Лонгея и Шатогуая (ныне города Longueuil и Châteauguay). Отец знаменитых Шарля Лёмуана де Лонгёя (Charles Lemoyne de Longueuil) , Пьера Лёмуана д’Ибервиля (Pierre LeMoyne d’Iberville) и других.

Адам Доллар дез Ормо (Adam Dollard des Ormeaux) 1635-1660. Командир монреальского гарнизона. Героически погиб вместе со всеми бойцами (французами и индейцами Гуронами) в битве с ирокезами под Монреалем, отказавший сдаться и тем самым дав время городу подготовиться к обороне.

Долье де Кассон (Dollier de Casson) 1636-1701. Священник ордена Сульпицианцев, владевшего островом Монреаль. Миссионер, викарий Монреаля. Составил первый план городских улиц и дал им названия, которые сохранились до сих пор. Оставил подробные записки об истории первых десятилетий города.

Бенин Бессе (Bénigne Besset) 1639-1699. Первый нотариус Квебека. Заверил множество документов, которые сохранились по сей день. Любопытно, что в 1659 году, во время женитьбы Бессе, его свидетельство о браке заверял сам Поль де Мезонёв, как губернатор Монреаля, так как во всей Канаде больше не нашлось ни одного нотариуса.

Рене-Робер де ля Саль (Robert de la Salle) 1643-1687. Один из самых известных исследователей страны и континента. Первый европеец, совершивший плавание по Великим озёрам и описавший верховья Миссисипи. Убит (видимо, в схватке с индейцами) в 1687 году на западе континента. Его имя носит район (бывший город) Ласаль, на западе острова Монреаль.

Луи-Эктор де Кальер (Louis-Hector de Callieres) 1648-1703. Инженер, строитель. Губернатор Монреаля с 1684 по 1703 год. Заключил мир с ирокезами, положив конец многолетней войне. Предложен на пост Генерал-Губернатора Канады, но скончался перд назначением.

Mари Морен (Мarie Morin) 1649 – 1730. Монашенка, член Ордена Урсулинок, одного из самых известных монашеских орденов Канады, славившегося заботой о немощных и больных. Настоятельница первой городской больницы (l’Hôtel-Dieu) в Монреале. Оставила мемуары, в которых детально описана история Новой-Франции (Квебека).

Ононтаг Гарконтье (Onnontagué Garakontié) 1654-1677. Вождь ирокезов. Был сторонником союза с французами, первым из ирокезов попытался положить конец войне. Крещён в Квебеке. Изучил европейское право и умело пользовался им для заключения договоров. Пользовался большим уважением европейцев.

Катери Текаквита (Kateri Tekakwhita) 1656-1680. Индианка. В детстве потеряла родителей и была отдана в рабство. Была неоднократно жестоко наказана за «бунтарство». Выкуплена миссионерами, приняла христианство, проповедовала равенство женщин и мужчин. Символ независимости и непокорности женщины. Канонизирована Ватиканом в 1980 году. Центральная улица Монреаля, – Sainte-Catherine, – названа в честь этой женщины.