Силовиков Абхазии перевели на усиленный режим работы из-за событий в Грузии

На усиленный режим работы перевел силовые структуры Абхазии в связи с событиями в Грузии абхазский президент Аслан Бжания 10 марта, сообщает пресс-служба президента.

«Президент поручил [главе МВД] Дмитрию Дбару и [руководителю Службы госбезопасности] Роберту Киуту перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии», — сказано в сообщении.

Президент отметил, что силовики занимаются множеством вопросов, призванных надежно защитить страну от внутренних и внешних угроз.

Напомним, ранее Бжания провел совещание по вопросу повышения мобилизационной готовности. За день до этого глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что в Грузии сейчас происходит попытка свержения власти при деструктивном участии прозападных неправительственных организаций. Это еще одна попытка переворота на территории бывшего СССР, отметил он.

Отметим, что митинги протеста идут в Грузии с 7 марта, ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. Поводом для начала протестов стал законопроект об иностранных агентах, который впоследствии был отозван властями.

Протестующие помимо грузинских флагов используют также флаги США, ЕС и Украины и поют украинский гимн. По словам вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, «революционный сценарий» в стране реализуют сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, которые прибыли в Тбилиси после участия в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, участники протестов заявляют о желании «вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии».