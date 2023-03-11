Илон Маск решил построить в Техасе город-утопию

Город-утопию намеревается построить американский предприниматель Илон Маск.

Как указали авторы статьи, Маск обсуждал идею основания города с землевладельцами и агентами по недвижимости. По задумке Маска, это будет город-утопия, построенный для служащих его компаний.

Маск планирует дать новому городу имя Снейлбрук (Snailbrook), и он будет находиться недалеко от строящихся заводов копании Boeing и SpaceX, поэтому будет удобен для проживания для тех, кто будет работать на предприятиях.

Wall Street Journal пишет, что на месте, где должен разместиться город, Маск уже поставил модульные дома, бассейн, открытую спортивную площадку и спортзал. Город расположится рядом со столицей штата Техас городом Остин.

Авторы статьи подчеркивают, что Маск рассказывал о свое идее строительства города своей бывшей девушке — канадской певице Граймс и рэперу Канье Уэсту.

По законодательству штата Техас, чтобы поселение признали городом, в нем должен проживать 201 человек. При выполнении этого условия заявка на регистрацию города будет принята.

По словам представителя округа Бастроп, где находится строящийся Снейлбрук, пока в администрацию никаких документов по поводу регистрации города не подавалось ни самим Маском, ни представителями его компаний.