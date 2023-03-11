Сенатор США призвал лидера КНР принять ответственность за пандемию

Рассказать о своей роли в распространении COVID-19 по миру призвал председателя КНР Си Цзиньпина сенатор США Джош Хоули.

Хоули написал Си письмо, в котором предупредил, что в США скоро примут подготовленный им закон, требующий раскрыть всю информацию о происхождении COVID-19. По словам сенатора, помешать принятию этого закона может только президент США Джо Байден, если Си убедит его наложить вето.

По его словам, посольство КНР в США просило его отозвать законопроект. Документ возлагает на Китай подозрения в утечке коронавируса и вину за отказ сотрудничать с расследованием.

Законопроект, требующий от правительства раскрыть данные о происхождении новой коронавирусной инфекции, 10 марта приняла плата представителей конгресса США.

Закон предписывает администрации раскрыть имеющиеся разведывательные данные о происхождении COVID-19.

Напомним, cенат принял подобный законопроект 2 марта. Автор законопроекта в cенате Джош Хоули заявил тогда: «Люди должны знать правду!»

Об искусственном происхождении коронавируса говорил директор ФБР Кристофер Рэй. По его словам, источником распространения вируса стал лабораторный инцидент в китайском Ухане.

Подобной же версии, по информации Wall Street Journal, придерживается министерство энергетики США. Источники издания сообщили, что ведомство передало свои материалы по этой теме в администрацию и в конгресс.