Суд одобрил компенсацию в $2,8 млрд за культурный геноцид индейцев Канады

«Историческую» сумму компенсации представителям коренных народов в размере $2,8 млрд одобрил Верховный суд Канады.

«Историческую» сумму компенсации представителям коренных народов в размере $2,8 млрд одобрил Верховный суд Канады.

В постановлении судья Энн Мари Макдональд заявила, что деньги предназначаются для восстановления языка и культуры коренных народов Канады. Таким образом власти Канады пытаются урегулировать вопрос культурного геноцида в отношении коренных народов, который проводился при помощи школ-интернатов.

«Это урегулирование является историческим как с точки зрения размера компенсации, так и с точки зрения его уникальной структуры», — подчеркнула она. Судья добавила, что эта компенсация не предназначена для отдельных пострадавших, так как это «невыполнимая задача».

Макдональд подчеркнула, что мировое соглашение, достигнутое между правительством и представителями коренных народов Канады не будет препятствием для будущих судебных исков по конкретным делам, связанным с детьми, которые умерли или пропали без вести в интернатах.

«Я удовлетворена тем, что урегулирование является справедливым, разумным и отвечает наилучшим интересам членов племен. Поэтому мировое соглашение одобрено», — заявила судья.

Деньги будут направлены в общий некоммерческий фонд, управляемый советом лидеров коренных народов. Общины должны будут сами решить, на что направить эти деньги. Основными целями называют: возрождение и защита языка коренных народов, возрождение и защита культуры коренных народов, охрана и поощрение наследия, благополучие общин коренных народов и их членов.

Представители коренных народов уже выразили удовлетворение сделкой, подчеркнув, что теперь коренные народы должны сами решить, как исправить ущерб, нанесенный политикой властей.

Напомним, решение заплатить за культурный геноцид власти Канады приняли в начале 2023 года.

Ранее, проведенное расследование обнаружило массовые захоронения школьников на территориях интернатов. Речь идет о тысячах детей.