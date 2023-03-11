Бразилия отправила на экспорт на четверть меньше говядины

Экспорт мяса из Бразилии сократился на 25% в феврале после обнаружения одного случая коровьего бешенства, установленного в лаборатории.

Несмотря на то, что случай был единичный и заразившееся животное не угрожало остальному стаду, Китай — основной экспортер бразильского мяса — прекратил закупки. В феврале Бразилия продала за рубеж всего 126 тыс. тонн говядины в сравнении со 159 тыс. тонн, которые были проданы в феврале 2022 года.

Зараженная бешенством корова была обнаружена на ферме в Марабе (штат Пара). Канадская лаборатория пришла к выводу, что болезнь, обнаруженная в этом штате, является «атипичной», поскольку поражает старых животных, мясо которых не идет на экспорт.

В настоящее время Бразилия ждет, что Китай в скором времени снимет блокаду на закупку мяса. Кроме того, визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Китай намечен на конец марта. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов, включающий торговлю.