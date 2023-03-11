Показывать своему соседу средний палец может быть невежливо, но это защищено конституцией Канады — как часть права человека на свободу выражения мнений.

Такое решение на 26 страницах текста вынес монреальский судья Деннис Галиацатос, сообщает 10 марта агентство AFP.

Обвиняемый, Нил Эпштейн, учитель и отец двоих детей, был арестован полицией в мае 2021 года за то, что подобным жестом «вывел из себя» своего соседа.

Закрывая дело против мужчины, судья заявил, что жест «может быть невежливым, это может быть не по-джентльменски… тем не менее, это не влечет за собой уголовной ответственности».

Галиацатос добавил, что, хотя согласно распространённому в профессиональной среде утверждению о том, что «дела на самом деле не выбрасываются», в этом случае «суд склонен сделать именно это — в буквальном смысле взять досье и выбросить его в окно».