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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Что такое ОФИЦИАЛЬНЫЙ опыт работы, который засчитывается при подаче на ПМЖ?

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Что такое ОФИЦИАЛЬНЫЙ опыт работы, который засчитывается при подаче на ПМЖ?

Svitlana Matviyenko Мар 10, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 59 Просмотров

Как я уже не раз повторяла, чтобы подать на ПМЖ нужно иметь официальный опыт работы в Канаде. Но в Канаде есть два вида работы: с отчислениями налогов вашим работодателем ежемесячно (on payroll) и как частный предприниматель – self-employed (ЧП). Одно от другого по факту ничем не отличается, вы приходите на работу, отрабатываете рабочий день и так всю неделю, в конце двух недель получаете зарплату. НО! На бумаге это совершенно разные вещи, к тому же, опыт работы как self-employed не засчитывается на подачу ПМЖ.

Министерство тщательно проверяет на каких условиях вы работали. По этой причине, вам нужно предъявлять документы: отчет о годовых налоговых декларациях, форма Т4, официальное разрешение на работу, а ваш работодатель ОБЯЗАН отчислять в казну за вас эти три налога: пенсионные налог, налог на пособие по безработице и налог на зарплату, выплаченную работнику. На выходе получается от 600 долларов в месяц и выше, зависит от вашей зарплаты. Иногда можно предъявить рабочий контракт и зарплатные чеки.

Есть часть работодателей, которые не хотят трудоустраивать работника официально с отчислением налогов (очень дорого выходит) и предлагают работать как ЧП – self-employed. Вроде бы все тоже самое, но в том-то и вся загвоздка, в этом случае, опыт работы на ПМЖ не засчитывается.

Что же делать, если вы все-таки отработали год-два по такому сценарию? Не отчаивайтесь, есть некоторые факторы, которые могут вам помочь.

Чтобы понять в каких отношениях вы были с работодателем, офицер проводит анализ трудовой деятельности: вы были в трудовых отношениях с работодателем (employer – employee relationship) или предоставляли услуги работодателю (self-employed)? Помимо целого списка факторов, определяющий здесь – уровень контроля выполняемой ВАМИ работы. Опытный юрист сделает целый анализ вашей трудовой деятельности и правильно предоставит ВАШ опыт работы, чтобы его засчитали на ПМЖ.

К сожалению, если вы предоставляли услуги и выставляли за них счет компании или своему работодателю, в этом случае вы являетесь частным предпринимателем. Если вы сами планировали свой рабочий день или объём работы – это тоже частное предпринимательство.

В остальных случаях за ваше дело можно побороться.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пожалуйста, отправьте нам емейл на info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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