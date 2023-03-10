Иммиграция с Александрой Мельниковой. Что такое ОФИЦИАЛЬНЫЙ опыт работы, который засчитывается при подаче на ПМЖ?

Как я уже не раз повторяла, чтобы подать на ПМЖ нужно иметь официальный опыт работы в Канаде. Но в Канаде есть два вида работы: с отчислениями налогов вашим работодателем ежемесячно (on payroll) и как частный предприниматель – self-employed (ЧП). Одно от другого по факту ничем не отличается, вы приходите на работу, отрабатываете рабочий день и так всю неделю, в конце двух недель получаете зарплату. НО! На бумаге это совершенно разные вещи, к тому же, опыт работы как self-employed не засчитывается на подачу ПМЖ.

Министерство тщательно проверяет на каких условиях вы работали. По этой причине, вам нужно предъявлять документы: отчет о годовых налоговых декларациях, форма Т4, официальное разрешение на работу, а ваш работодатель ОБЯЗАН отчислять в казну за вас эти три налога: пенсионные налог, налог на пособие по безработице и налог на зарплату, выплаченную работнику. На выходе получается от 600 долларов в месяц и выше, зависит от вашей зарплаты. Иногда можно предъявить рабочий контракт и зарплатные чеки.

Есть часть работодателей, которые не хотят трудоустраивать работника официально с отчислением налогов (очень дорого выходит) и предлагают работать как ЧП – self-employed. Вроде бы все тоже самое, но в том-то и вся загвоздка, в этом случае, опыт работы на ПМЖ не засчитывается.

Что же делать, если вы все-таки отработали год-два по такому сценарию? Не отчаивайтесь, есть некоторые факторы, которые могут вам помочь.

Чтобы понять в каких отношениях вы были с работодателем, офицер проводит анализ трудовой деятельности: вы были в трудовых отношениях с работодателем (employer – employee relationship) или предоставляли услуги работодателю (self-employed)? Помимо целого списка факторов, определяющий здесь – уровень контроля выполняемой ВАМИ работы. Опытный юрист сделает целый анализ вашей трудовой деятельности и правильно предоставит ВАШ опыт работы, чтобы его засчитали на ПМЖ.

К сожалению, если вы предоставляли услуги и выставляли за них счет компании или своему работодателю, в этом случае вы являетесь частным предпринимателем. Если вы сами планировали свой рабочий день или объём работы – это тоже частное предпринимательство.

В остальных случаях за ваше дело можно побороться.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пожалуйста, отправьте нам емейл на info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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