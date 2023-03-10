Несколько самых таинственных сооружений, оставленных на Земле нашими предками

Короткий и далеко не полный список сооружений, загадка создания которых не решена до сих пор, вот уже долгие тысячелетия.

Наш мир может похвастаться перед залетевшими в гости инопланетянами самыми разными достижениями, включая архитектурные постройки — от красивейших старинных замков до наисовременнейших стеклянных башен.

Но историки выделяют несколько самых таинственных сорружении, обстоятельства создания которых и цели постройки до сих пор непонятны, хотя версий немало. Приведём этот список:

Карнакские камни. Более трёх тысяч каменных плит установлены неизвестными создателями во французской Бретани, у деревни Карнак (Carnac). Согласно оценкам, этот комплекс был выстроен прмено пять-семь тысяч лет назад. Все камни установлены вертикально, все обработаны и выточены. Ни один из них не обозначает захоронение (как можно подумать из-за того, что картина напоминает вид кладбища). В легендах, появившихся уже в Средневековье, говорится, что камни — это окаменевшие воины, заколованные то ли Мерлином, то ли Папой римским Корнелием. Служили ли камни сложным календарём или же отражали веру в языческих богов — догадки есть, но они не подкреплены доказательствами. По всей видимости, камней было в древности гораздо больше, но в течение веков местные жители разобрали их для собственных нужд. Статуи острова Пасхи. Наверно, самые известные таинственные сооружения. Этот остров находится более, чем в трёх тысячах километров от побережья Латинской Америки. На небольшом острове установлены сотни каменных истуканов, некоторые из которых достигают веса в четырнадцать тонн, а высота их — до пяти метров. По предположениям учёных, комплекс был создан примерно в 1100 году нашей эры, но как были созданы эти скульптуры, как перенесены на места установки из района скальных пород, как установлены и, главное, с какой целью, до сих пор непонятно. Считается, что построили их полинезийцы народности Рапа Нуи. Возможно, статуи представляют собой духов и языческих богов. Линии Наска в Перу. Ещё одна известная тайна. Пустыня Наска в Перу покрыта сотнями фигур и чертежей. Созданы эти узоры были примерно в пятом веке нашей эры (возможно, создание их заняло несколько веков). До сих пор открывают новые узоры, скрытые слоем почвы. Цель создания фигур неизвестна, хотя есть версии, что они играли роль маяков для рыбаков или же использовались для астрономических наблюдений и помогали определять сезоны сельскохозяйственных работ. Каменные шары Коста-Рики. На территории этой страны обнаружены не менее трёхсот отполированных каменных сфер правильной формы. Некоторые из них весят 16 тонн, другие гораздо меньше. И опять же, никто не знает цель создания этих шаров, работа над которыми потребовала больших усилий. Кстати, несколько сфер были взорваны искателями сокровищ, которые были уверены, что внутри шаров спрятано золото. Но лишь зря потратили взрывчатку. Комплекс Баальбек в Ливане. Одно из самых непонятных сооружений. Комплекс включает большой храм, непонятно, кому посвящённый, но, главное, непонятно, как воздвигнутый — в нём было сорок две колонны, часть из которых стоит до сих пор, они достигают 25 метров высоты, но как их поставили, остаётся загадкой. В этом же месте находится и «баальбекская плита» – ровная, обработанная гранитная плита длиной несколько сот метров. Любители загадок утверждают, что речь о космодроме древних космоплавателей. Руины Стонхеджа. Ещё один известнейший старинный комплекс. Сооружения находятся в Англии. Они выстроены в эпоху Неолита, примерно за 2500 лет до нашей эры. Некоторые из этих камней явно были перевезены на расстояние в несколько сот километров. Опять же, о целях постройки остаётся лишь гадать, равно как и о проихождении народа, который эти камни установил.

Список таинственных сооружений далеко не исчерпан, конечно же. Но, наверно, главные мы перечислили, хотя, конечно, любой выбор субъективен.