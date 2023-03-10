Как обновить карточку медстрахования — временно не надо лично приходить в офисы и делать новую фотографию

Управление медстрахования Квебека – RAMQ – приняло решение о временном упрощении обновления медкарточки в связи со сложностями в виртуальном пространстве.

Головная боль у квебекских владельцев автомобилей не проходит — после перехода обслуживания в онлайн, очереди в офисы пока не уменьшаются, доступ к личным аккаунтам проходит со скрипом, новые аккаунты не создать, и до апреля значительных улучшений в системе ждать не приходится.

В связи со сложившейся обстановкой в виртуальном пространстве, правительство Квебека приняло меры и в отношении карточки медстраховки (carte d’assurance maladie). Как теперь можно обновить медкарточку. Власти предупреждают, что эти меры временные, приняты лишь на период сложностей, связанных с переходом на систему онлайн:

Если житель Квебека должен обновить медкарточку, он получит уведомление по обычной, традиционной почте, как это делается всегда. После этого гражданин не должен идти в офис любой из служб, которые принимают заявления по обновлению медкарточки (раньше надо было лично явиться в офис, заполнить заявление и предоставить новую фотографию).

Теперь достаточно заполнить бланк, который будет приходить вместе с уведомлением о необходимости обновить карточку, подписать этот бланк и отправить по почте в министерство (адрес указан в уведомлении).

Фотографию прикладывать не надо, служба медстраховки (Régie de l’assurance maladie du Québec – RAMQ) будет добавлять на новую карточку прежнюю фотографию, которая была на предыдущей карточки.

Есть нюанс — если срок вашей медкарточки истёк более шести месяцев назад, необходимо позвонить в офис RAMQ и подтвердить намерение обновить карточку. Но если срок карточки истёк менее полугода назад или если же он истекает в ближайшее время, ничего делать не надо — просто заполнить бланк, приложенный к уведомлению и отправить его по почте.

Ещё небольшое примечание — если уведомление потеряно или случайно испорчено (кофе залили, например), то повторное уведомление можно запросить на сайте RAMQ : https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/renouveler-carte (на этой странице можно ознакомиться более подробно со всеми условиями получения новой медкарточки).

Ещё раз напомним, что эти меры временные, а после нормализации обстановки необходимо будет вновь лично приносить бланк и делать новую фотографию.