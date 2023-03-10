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Общество Здоровье, медицина Власти Квебека упростили процесс обновления медкарточки
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Солнечная карточка (Carte Soleil) - самый главный документ квебекского жителя.

Власти Квебека упростили процесс обновления медкарточки

Megan Jorgensen Мар 10, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Хорошие новости Оставить комментарий 74 Просмотров

Как обновить карточку медстрахования — временно не надо лично приходить в офисы и делать новую фотографию

Управление медстрахования Квебека – RAMQ – приняло решение о временном упрощении обновления медкарточки в связи со сложностями в виртуальном пространстве.

Головная боль у квебекских владельцев автомобилей не проходит — после перехода обслуживания в онлайн, очереди в офисы пока не уменьшаются, доступ к личным аккаунтам проходит со скрипом, новые аккаунты не создать, и до апреля значительных улучшений в системе ждать не приходится.

В связи со сложившейся обстановкой в виртуальном пространстве, правительство Квебека приняло меры и в отношении карточки медстраховки (carte d’assurance maladie). Как теперь можно обновить медкарточку. Власти предупреждают, что эти меры временные, приняты лишь на период сложностей, связанных с переходом на систему онлайн:

Если житель Квебека должен обновить медкарточку, он получит уведомление по обычной, традиционной почте, как это делается всегда. После этого гражданин не должен идти в офис любой из служб, которые принимают заявления по обновлению медкарточки (раньше надо было лично явиться в офис, заполнить заявление и предоставить новую фотографию).

Теперь достаточно заполнить бланк, который будет приходить вместе с уведомлением о необходимости обновить карточку, подписать этот бланк и отправить по почте в министерство (адрес указан в уведомлении).

Фотографию прикладывать не надо, служба медстраховки (Régie de l’assurance maladie du Québec – RAMQ) будет добавлять на новую карточку прежнюю фотографию, которая была на предыдущей карточки.

Есть нюанс — если срок вашей медкарточки истёк более шести месяцев назад, необходимо позвонить в офис RAMQ и подтвердить намерение обновить карточку. Но если срок карточки истёк менее полугода назад или если же он истекает в ближайшее время, ничего делать не надо — просто заполнить бланк, приложенный к уведомлению и отправить его по почте.

Ещё небольшое примечание — если уведомление потеряно или случайно испорчено (кофе залили, например), то повторное уведомление можно запросить на сайте RAMQ : https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/renouveler-carte (на этой странице можно ознакомиться более подробно со всеми условиями получения новой медкарточки).

Ещё раз напомним, что эти меры временные, а после нормализации обстановки необходимо будет вновь лично приносить бланк и делать новую фотографию.

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