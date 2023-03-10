Являются ли настоящими беженцами нелегалы, добирающиеся до Канады по Дороге Роксам

По данным журналистов газеты Le Devoir, сегодня больше половины нелегалов, приходящих в Квебек по Дороге Роксам, не имеют никаких оснований на получение статуса беженца.

В последний год тема нелегальной иммиграции в Канаду лиц, которые добираются до Квебека по Дороге Роксам (Chemin Roxham), приобрела невиданную остроту и популярность. Об тысячах нелегалов, проходящих по этой дороге в «благословенную Канаду», пишут все газеты, рассказывают все телеканалы и все сайты новостей. Политики всех уровней либо бичуют власти, которые закрывают глаза на вопиющий факт — возможность нелегального пересечения сухопутной границы по этой протоптанной дороги, что влечёт за собой огромные расходы для Канады, связанные с оформлением и содержанием десятков тысяч «беженцев», либо защищают несчастных угнетённых, которые вынуждены бежать из США, где их просьбу об убежище отвергли и где им грозят высылкой. В Канаде же, согласно закону, такие нелегалы имеют право попросить статус беженца даже в том случае, если они не пересекли границу официально.

В последнее время несколько человек погибли, замерзнув в снежных полях на границе. Квебек жалуются на то, что федеральные власти не компенсируют расходы провинции на содержание дошедших до Канады лиц, ситуация накаляется.

Только что масло в огонь подлила газета Le Devoir. Согласено данным, представленным её журналистами, в прошлом году не менее 52 процентов нелегалов, добравшихся до Канады по Дороге Роксам, было отказано в праве на убежище. То есть, более половины из этих лиц не признаны беженцами по самым разным причинам — от наличия криминального досье (воры, мошенники, грабители, бегущие от правосудия), до отсутствия каких-либо оснований для убежища (единственная цель этих людей — получить право на проживание в Канаде, но никаким преследованиям они в родной стране не подвергались, и обстановка на родине их совершенно нормальная).

Впервые уровень отказов перевалил за половину запросов на убежище. В прошлые годы уровень отказов менялся от года к году, но всегда держался вокруг цифр 25-35%, хотя уровень явно повышался — 25% было в 2016 году, 32% в 2017 году, а в 2021 году уже 35%.

На самом ли деле количество нечестных людей, приходящих в Канаду за пособием, растёт или же власти подходят к оценке нелегалов более строго, понять невозможно, но что уровень преступности в Квебеке повышается, это факт, и что многие преступления совершаются нелегалами, это тоже факт (а ещё больше не регистрируются, так как жертвы незначительных преступлений просто не обращаются в полицию — нам известны случаи краж сумок с продуктами, пока мама следилила в парке за ребёнком или же самоката, оставленного у двери).

Но власти статистику по странам происхождения либо не ведут, либо не публикуют. Известно лишь, что сегодня большая часть нелегалов, приходящих из США по Дороге Роксам, это выходцы из Нигерии, Гаити, Республики Конго, Анголы, Судана, Йемена, Венесуэлы, Колумбии, Турции, Пакистана. Отдельный вопрос – как все эти люди добираются до США и каким образом попадают на границу с Канадой, часто после пересечения территории нашего южного соседа после перехода границы с Мексикой.

Согласно опросам, абсолютное большинство квебекцев и канадцев выступают за прекращение политики «распахнутых ворот» для нелегалов. Но весьма активны и организации, выступающие в защиту «угнетённых и страждущих», которые просто не могут доказать факт преследования на родине, потому что у них не осталось документов, а подворовывают от безысходности.

Вопрос, одним словом, пока не решён, хотя остаётся повторить, что ситуация накаляется и его придётся решать в самое ближайшее время.