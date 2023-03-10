Канадским собакам попытались запретить лаять

В Торонто администрация парка запретила собакам лаять

Администрация одного из парков канадского Торонто разместила в месте, предназначенном для выгула собак, информационный знак, требующий от владельцев собак, чтобы они не позволяли своим питомцам лаять и беспокоить местных жителей.

Хотя многие, увидевшие этот знак, посчитали его всего лишь шуткой, местные владельцы собак все же обратились к администрации парка за разъяснениями, и им там объяснили, что собачий лай действительно запрещается, но не весь, а только «чрезмерный».

В настоящее время этот информационный знак уже убран из парка представителем администрации Торонто, где признали, что действия парка были чрезмерными, и что невозможно запретить собакам быть собаками.

Можно, конечно, не останавливаться на предпринятом. Вдобавок, можно запретить птицам ворковать или заливаться трелями, жужжать пчелам и мухам, пищать комарам. Но самое главное – не забыть запретить людям, придумывающим данные указы, заниматься административной работой. Для нее нужно хоть немного ума.