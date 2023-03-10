KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Шоу Comedy Club. Новый сезон!

В видеотеке Premier стартует новый сезон самого популярного юмористического шоу Comedy Club! За плечами у проекта много лет успешной работы, сотни звёздных гостей, тысячи потрясающих монологов и сценок, музыкальных номеров и остроумных импровизаций. Для резидентов клуба нет запретных тем – они шутят обо всём, что может быть интересно. И в этом сезоне зрителей ожидает ещё больше качественного юмора, ещё больше приятных сюрпризов и новых сцен, которые уже по традиции разлетятся на крылатые фразы!

Видеотека START – Сериал «Два холма»

В видеотеке START доступны все серии комедийного сериала под названием «Два холма» события развиваются в 2140 году. Почти все мужчины были истреблены жутким вирусом,

и теперь практически все женщины планеты живут в высокотехнологичных эко- поселениях вдали от ранее популярных городов. У мужчин же остаётся только два варианта: либо деградировать и с трудом выживать в оставшихся уголках цивилизации, либо становиться своего рода «содержанками», необходимыми исключительно для продолжения рода.

Видеотека more.tv – Квест-шоу «Большой побег». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новое квест-шоу «Большой побег», ставшее очередной адаптацией популярного корейского проекта The Great Escape. В рамках программы пятеро участников должны найти выход из закрытого помещения. Это может быть игорный клуб, медицинская лаборатория, заброшенный дом с призраками. Пытаясь найти подсказки и отгадать всевозможные загадки, герои получат шанс найти желанный выход. Искать его будут: видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, звезда программы «ПроСТО кухня» Александр Белькович, актер и юморист Магомед Муртазаалиев и многие другие.

Видеотека START – Мультфильм «Мальчик-дельфин»

В видеотеке START доступен для просмотра мультфильм «Мальчик-дельфин». Он рассказывает о дельфинёнке по имени Снежок, который однажды находит чудом спасшегося после катастрофы мальчика. Герои становятся настоящими друзьями, но не всем это нравится. Коварный Осьминог, которому удалось подчинить сознание морских жителей, прогоняет мальчика, и теперь ему предстоит учиться жить на суше, а также искать разгадку собственного происхождения вместе с капитаном Мурваридом и Снежком.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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