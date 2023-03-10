Фиксированные ставки: как повышение ставок влияет на рынок ипотеки?

Более высокие фиксированные ставки в последние недели, возможно, притупили желание некоторых потенциальных покупателей жилья отойти в сторону и выйти на рынок, но активность в настоящее время все еще выше, чем в конце прошлого года, по словам ипотечного аналитика.

Виктор Тран, аналитик RATESDOTCA по ипотеке и недвижимости считает, что всплеск занятости в январе, в результате которого канадская экономика добавила 150 000 рабочих мест, привел к росту доходности облигаций, что привело к более высоким фиксированным ставкам и своего рода охлаждению после всплеска рыночной активности в начале года.

“Сразу после объявления [данных о занятости за январь] ко мне обратилось много людей, которые пытались зафиксировать ставки, пока не стало слишком поздно”, – сказал он. “Но эта неделя была медленнее, чем в предыдущем месяце…. Я думаю, что небольшое замедление в основном связано с более высокими ставками или недавним повышением.

“Но в целом, я все еще думаю, что мы находимся на более загруженном рынке, чем мы ожидали – более загруженном, чем в декабре, ноябре и в предыдущем году, это точно”.

Что стояло за таким всплеском активности в первые недели года? Тран сказал, что заявление Банка Канады от 25 января о том, что он будет готов приостановить повышение ставок, если экономические тенденции будут развиваться так, как ожидалось, было важным фактором, как и вероятность того, что покупатели привыкли к текущим условиям повышения ставок после серии повышений в течение 2022 года.

“Я думаю, что многие покупатели сейчас просто вроде как привыкают к этим текущим ставкам и понимают: “Я не думаю, что эти ставки упадут в ближайшее время’. Последние несколько лет мы были избалованы тем, что видели ставки ниже 2%”, – сказал он.

“Стоимость жилья довольно сильно упала, и, похоже, резкого снижения цен на жилье тоже больше не наблюдается. Кажется, что ситуация как бы медленно выходит на плато, немного стабилизируясь. Таким образом, [есть] сочетание факторов, объясняющих, почему покупатели как бы возвращаются ”.

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