Microsoft интегрировала ChatGPT в свои облачные сервисы

Компания Microsoft выпустила интеграцию ChatGPT в свою службу Azure OpenAI.

Чат-бот стал доступен в облачных приложениях Microsoft. Это позволит использовать диалоговый ИИ во многих других приложениях и сервисах.

Компании могут использовать ChatGPT для создания пользовательских чат-ботов для обработки запросов от клиентов, предоставления сводок разговоров, помощи в автоматизации электронной почты и многого другого.

Ранее после успеха выпуска ChatGPT Microsoft интегрировала чат-бота в поиск Bing, назвав нового бота Bing AI.

Развитие искусственного интеллекта будет также успешно, как и возникновение iPhone. Такую оценку дал развитию отрасли Bank of America.

«Искусственный интеллект вот-вот произведет революцию во всем», — написал Хаим Исраэль, глава группы глобальных тематических исследований BofA, в недавней заметке. «Это может быть „момент iPhone“ для ИИ», — добавил он.

Банк процитировал оценку PricewaterhouseCoopers, согласно которой экономический эффект ИИ может составить 15,7 триллиона долларов к 2030 году.

Исраэль добавил, что именно ChatGPT перевел ИИ в то состояние, когда он может начать также широко использоваться, как в своё время начал использоваться iPhone.

Исраэль отметил, что чат-бот Open AI достиг миллиона пользователей всего за пять дней и достиг 1 миллиарда посещений всего за три месяца, что в три раза быстрее, чем TikTok, и в 10 раз быстрее, чем Instagram.