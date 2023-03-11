И вновь рассказываем об интересных, но почти неизвестных фактах

Наш очередной рассказ о малоизвестных, но любопытных фактах

Просто факты, о которых многие из нас даже не подозревали, но которые весьма интересны, лишним их знание не будет ни в коем случае.

Название огородного вредителя зайчатка произошло как раз от зайца! А слово медведка к медведям отношения не имеет, так же, как ежинка и лисинка.

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Слово эспланада означает широкую улицу с аллеями по бокам или в центре, но не эстакаду и не возвышение. Тем более, не прямую или ломаную замкнутую линию.

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Клоуна Олега Попова прозвали в Европе «солнечный клоун», имя впервые прозвучало в Лондоне, как аналогия туманного Альбиона и солнца, которое озарило эти места.

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Самый громкий звук, когда-либо звучавщий на Земле, прогремел в Центре космических полётов в штате Алабама. Уровень шума составил 210 децибелл, тогда как при уровне 110 децибелл человек может погибнуть. Уровень был достигнут при испытании ракеты Сатурн-5.

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Эдисон изобрел фонограф после того, как нечаянно уколол палец иголкой. Он читал Дон Кихота Сервантеса и случайно, увлекшись чтением, взял иголку, которой подкалывал страницы. Так что Сервантес в какой-то мере помог изобретению музыкальных записывающих приборов.

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Любопытно происхождение поговорки «Вот где собака зарыта». По самой распространённой версии, поговорка появилась в 17 веке, когда в деревне Винтерштайн, в Германии, местные землевладельцы фон Вингейхаймы похоронили своего пса Штуцеля. На месте захоронения они воздвигли каменную плиту с барельефом собачки. По другой версии, поговорка берёт начало от истории, рассказанной в сочинении Плутарха. Согласно Плутарху, некий Ксантипа, отправился в путешествие, оставив дома собачку. Та не вынесла разлуки, бросилась плыть за кораблём и утонула. Собаку похоронили с почестями на острове Сампание. Со временем к её могиле началось паломничество.

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Слово «ветчина» в русском языке происходит от прилагательного «ветхая». Так как этот продукт можно было заготавливать впрок и долго хранить, так вот его и назвали.

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Крепдешин означает Crêpe de Chine – китайский креп. Слово пришло в русский язык из французского языка.