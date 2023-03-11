Квебек готовится запретить выселение жильцов из-за желания владельца сдавать жильё в Airnbnb

Правительство Квебека желает принять меры по запрету выселения постоянных жильцов в связи с желанием владельца помещения сдавать его в Airbnb.

Только что министр жилых помещений Квебека (Ministère de l’Habitation) Франс-Элен Дюрансо (France-Élaine Duranceau) рассказала о разрабатываемых в провинции мерах, направленных на ограничение возможностей владельцев жилых помещений, желающих сдавать квартиры и дома в аренду на известной платформе Airbnb.

Система Airbnb уже очень популярна, так как цены, которые предлагают хозяева жилых помещений, зарегистрировавшиеся на на этой платформе, как правило, ниже цен гостиниц. Более того, на этой платформе можно забронировать дом или квартиру на короткое время для проведения вечеринок. Как правило, на платформе можно ознакомиться с отзывами предыдущих жильцов, рассмотреть фотографии жилья, задать вопросы хозяину и получить исчерпывающие ответы.

Из-за популярности системы многие владельцы жилых помещений предпочитают зарегистрироваться в ней и сдавать жильё напрокат на сроки от нескольких дней до нескольких недель. Как правило, таким образом владельцы избегают возможных проблем с неплательщиками или непорядочными постоянными жильцами, так как оплата на платформе Airbnb происходит до заселения, а возможные неурядицы с клиентом всё же одноразовые, не требующие долгих разбирательств.

В результате, многие хозяева жилищ решают избавиться от постоянных жильцов и перейти на эту платформу, сдавая жильё на короткие сроки. Но такое положение ведёт к повышению общих цен на жильё, к тому же, всеми правдвами и неправдами владельцы зачастую выселяют жильцов под разными предлогами.

Правительство Квебека пришло к выводу, что ситуация осложняется, и в связи с этим необходимо принять новый закон или же внести изменения в положения существующих законов о правах и обязанностях владельцев жилья и квартирантов.

В самое ближайшее время власти твёрдо намерены запретить выселять постоянных жильцов и переоборудовать жильё под нужды туризма.

По мнению партии Солидарный Квебек, достаточно дополнить положения Гражданского кодекса статьёй о запрете переделывать квартиры и дома в в номера, предназначенные для туристов. Но, конечно, конкретные положения необходимо разрабатывать и уточнять.

Ужесточение правил в отношении сдачи жилья через платформу Airbnb неизбежно и произойдёт в ближайшее время. Заметим, что всё больше квебекских муниципалитетов вводят положения в муниципальные законы и акты о соответстсвующих ограничениях, начиная от запрета сдачи квартир и домов в определённых кварталах, и заканчивая установлением лимитов на тарифы или же возможности ночного веселья. Так что провинция лишь следует примеру муниципалитетов.