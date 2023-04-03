В Канаде консервативного активиста избили на митинге трансгендеров

Консервативный активист был избит до крови и синяков во время митинга трансгендеров в канадском Ванкувере.

Вчера на митинге сторонников трансгендеров в Ванкувере, агрессивные трансгендерные активисты напали на популярного консервативного активиста Billboard Chris.

Консерватор заявил, что полиция Ванкувера «ничего не сделала», чтобы удержать воинствующего транс-участника митинга от нападения на него.

Billboard Chris, чье полное имя Крис Элстон, опубликовал кадры нескольких ссор, которые произошли в тот день между ним и участниками митинга.

Друг Элстона записал, как он стоял перед активистами, отвечая на вопросы независимого журналиста о своем пребывании на митинге. Пока он говорил, транс-женщина подошла к обоим мужчинам и начала громко ругать его, заявляя: «Ты отстой — идиот».

Проклятия становились все громче, пока не начали выкрикиваться ему в лицо. Сохраняя самообладание, Элстон просто схватил свой телефон и попытался снять на видео толпу вокруг него. Именно в этот момент на активиста напали. В суматохе можно было увидеть, как Элстона бросили на землю.